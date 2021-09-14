مركز "إثراء" يطلق معرض "الكتبيّة" لمقايضة الكتب

لإحياء فكرة سوق الكتبيين والاستفادة من الكتاب المستعمل

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران أمس، معرض "الكتبيّة" تزامناً مع بدء مسابقة "أقرأ"، بهدف إعادة تدوير الكتب بين القراء ومنحهم فرصة الاستفادة من الكتب المقروءة باستبدالها بكتب أخرى، وإحياء فكرة سوق الكتبيين الذي كان يهتم بالكتاب المستعمل.

وتتضمن فعاليات المعرض مقايضة الكتب بأخرى بلا مقابل مادي، على أن يكون الحد الأعلى المسموح إحضاره للمقايضة 10 كتب، مع وجود خمس منصات لتوقيع الكتب مع نخبة الكتاب، الذي يشاركون بأحدث إصداراتهم.

وقال المستشار الثقافي لمركز "إثراء" طارق الخواجي: المعرض يعكس فكرتين أساسيتين، الأولى متعلقة بالقارئ الشغوف الذي جاء للبحث عن كتاب يثير اهتمامه، والثانية تحمل جانباً إنسانياً حين يضع القارئ في حسبانه أن يوفر الكتاب الجميل للآخرين.

وذكر أن المعرض يعكس حالة فريدة من التبادل الثقافي والمعرفي بين القراء الذين يختلفون في ذائقتهم القرائية ويتفقون في فكرة تبادل الكتب، بما يضمن انتقال محتواها الثمين من فرد لآخر.