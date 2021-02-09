النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‫ "التجارة" تشهّر بصاحب تموينات عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهَّرت وزارة التجارة بصاحب تموينات بمدينة أبها إثر صدور حُكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة والعامل المسؤول من جنسية سودانية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ وذلك بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بأبها، والمتضمن غرامة مالية، والسجن لمدة 15 يومًا لصاحب المنشأة، والسجن لمدة شهر للعامل المسؤول، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفَين.

وتواصل وزارة التجارة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث وزارة "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‫ "التجارة" تشهّر بصاحب تموينات عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية
سبق

شهَّرت وزارة التجارة بصاحب تموينات بمدينة أبها إثر صدور حُكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة والعامل المسؤول من جنسية سودانية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ وذلك بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بأبها، والمتضمن غرامة مالية، والسجن لمدة 15 يومًا لصاحب المنشأة، والسجن لمدة شهر للعامل المسؤول، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفَين.

وتواصل وزارة التجارة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث وزارة "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
08:28 PM

‫ "التجارة" تشهّر بصاحب تموينات عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,521

شهَّرت وزارة التجارة بصاحب تموينات بمدينة أبها إثر صدور حُكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة والعامل المسؤول من جنسية سودانية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ وذلك بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بأبها، والمتضمن غرامة مالية، والسجن لمدة 15 يومًا لصاحب المنشأة، والسجن لمدة شهر للعامل المسؤول، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفَين.

وتواصل وزارة التجارة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث وزارة "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,971
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,425
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,608
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,358

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة