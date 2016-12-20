اختيار #الدرعية_عاصمة_الثقافة_العربية_2030

"الخطيب": مستحق وسيتوِّج جهود تطوير #بوابة_الدرعية

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" اختيار "الدرعية" العاصمة العربية للثقافة لعام 2030.

وقال نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز: إن الجميع يشعر بالفخر باختيار الدرعية عاصمة الثقافة العربية 2030.

وأضاف "فايز": هذا تتويج لثراء تاريخي وحضاري واعتزاز بهوية ثقافية راسخة تجسدها الدرعية.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": فخور باختيار #الدرعية_عاصمة_الثقافة_العربية_2030. هو اختيار مستحق، سيتوج جهود تطوير #بوابة_الدرعية عندما تصل غايتها في عام تحقيق الرؤية بإذن الله تعالى.

وتابع: الدرعية أرض الملوك والأبطال، وحاملة راية إرثنا العريق، وستكون نموذجاً عالمياً في تخليد الثقافة بطريقة عصرية وغير مسبوقة.