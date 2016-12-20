وقال وزير السياحة أحمد الخطيب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": فخور باختيار #الدرعية_عاصمة_الثقافة_العربية_2030. هو اختيار مستحق، سيتوج جهود تطوير #بوابة_الدرعية عندما تصل غايتها في عام تحقيق الرؤية بإذن الله تعالى.
وتابع: الدرعية أرض الملوك والأبطال، وحاملة راية إرثنا العريق، وستكون نموذجاً عالمياً في تخليد الثقافة بطريقة عصرية وغير مسبوقة.
وقال وزير السياحة أحمد الخطيب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": فخور باختيار #الدرعية_عاصمة_الثقافة_العربية_2030. هو اختيار مستحق، سيتوج جهود تطوير #بوابة_الدرعية عندما تصل غايتها في عام تحقيق الرؤية بإذن الله تعالى.
وتابع: الدرعية أرض الملوك والأبطال، وحاملة راية إرثنا العريق، وستكون نموذجاً عالمياً في تخليد الثقافة بطريقة عصرية وغير مسبوقة.
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
03:05 PM
اختيار #الدرعية_عاصمة_الثقافة_العربية_2030
"الخطيب": مستحق وسيتوِّج جهود تطوير #بوابة_الدرعية
وقال وزير السياحة أحمد الخطيب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": فخور باختيار #الدرعية_عاصمة_الثقافة_العربية_2030. هو اختيار مستحق، سيتوج جهود تطوير #بوابة_الدرعية عندما تصل غايتها في عام تحقيق الرؤية بإذن الله تعالى.
وتابع: الدرعية أرض الملوك والأبطال، وحاملة راية إرثنا العريق، وستكون نموذجاً عالمياً في تخليد الثقافة بطريقة عصرية وغير مسبوقة.