بثلاثية.. "الاتفاق" يعرقل "الوحدة" ويبقيه في المركز الرابع مؤقتاً

في افتتاح الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

نجح فريق الاتفاق في عرقلة الوحدة الطامح نحو الوصول للأعلى في جدول مسابقة الدوري وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف لهدف.

كان الوحدة البادئ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق لاعبه يوسف نياكاتي قبل أن يتعادل الاتفاق عن طريق لاعبه سليمان دوكارا في الدقيقة 11.

في بداية شوط المباراة الثاني نجح لاعب الاتفاق هزاع الهزاع في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51 من عمر المباراة قبل أن يضيف اللاعب سعيد الربيعي الهدف الثالث لفريقه الاتفاق في الدقيقة 93.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة 20 في حين توقف رصيد الوحدة عند النقطة 27 في المركز الرابع بصورة مؤقتة.