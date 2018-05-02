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"الشرقية" تستضيف اجتماع مديري هيئة السياحة بالمملكة

"البنيان": برنامج لزيارة أبرز المعالم السياحية والتراثية بالمنطقة

عقد مديرو أفرع هيئة السياحة والتراث الوطني على مستوى المملكة، البالغ عددهم 16 مديراً، وعدد من مسؤولي هيئة السياحة بالشرقية، اجتماعهم الربع السنوي اليوم الأربعاء بالمنطقة الشرقية، بحضور ورئاسة نائب رئيس الهيئة للمناطق، الدكتور حمد السماعيل.

وتم إعداد برنامج شامل لمديري الفروع على هامش الاجتماع، يتضمن زيارة لأبرز المعالم السياحية والتراثية بالشرقية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان، أن برنامج الزيارة تَضَمّن في يومه الأول "الأربعاء"، الاجتماع الدوري لمديري الأفرع مع نائب رئيس الهيئة للمناطق، ثم جولة لمشاهدة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي "إثراء"، تَوَجّه بعدها الوفد لأمانة المنطقة الشرقية، وعقدوا اجتماعاً مع أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، تَضَمّن عرضاً مرئياً عن شراكة الأمانة في التنمية السياحية.

وأضاف "النيان" أن الوفد زار إمارة الشرقية، والْتقى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز. كما بدأوا جولةً على المسار السياحي بالخبر، وجولة على المسار السياحي لشاطئ نصف القمر، ثم العودة للاجتماع مع نائب رئيس الهيئة للمناطق.

وقال "البنيان": إن برنامج اليوم الثاني مخصص لزيارة الأحساء، ويختتم البرنامج يوم الجمعة بجولة على المسار السياحي للدمام وصلاة الجمعة في جامع عبداللطيف بن حمد الجبر التراثي (محاكاة)، ثم زيارة متحف اللوة والجوهرة "أحد أكبر المتاحف الشخصية" ومنتزه جبل المريكبات، وتختتم جولة اليوم الأخير بزيارة لعدد من المتاحف بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشرقية" تستضيف اجتماع مديري هيئة السياحة بالمملكة
سبق

عقد مديرو أفرع هيئة السياحة والتراث الوطني على مستوى المملكة، البالغ عددهم 16 مديراً، وعدد من مسؤولي هيئة السياحة بالشرقية، اجتماعهم الربع السنوي اليوم الأربعاء بالمنطقة الشرقية، بحضور ورئاسة نائب رئيس الهيئة للمناطق، الدكتور حمد السماعيل.

وتم إعداد برنامج شامل لمديري الفروع على هامش الاجتماع، يتضمن زيارة لأبرز المعالم السياحية والتراثية بالشرقية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان، أن برنامج الزيارة تَضَمّن في يومه الأول "الأربعاء"، الاجتماع الدوري لمديري الأفرع مع نائب رئيس الهيئة للمناطق، ثم جولة لمشاهدة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي "إثراء"، تَوَجّه بعدها الوفد لأمانة المنطقة الشرقية، وعقدوا اجتماعاً مع أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، تَضَمّن عرضاً مرئياً عن شراكة الأمانة في التنمية السياحية.

وأضاف "النيان" أن الوفد زار إمارة الشرقية، والْتقى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز. كما بدأوا جولةً على المسار السياحي بالخبر، وجولة على المسار السياحي لشاطئ نصف القمر، ثم العودة للاجتماع مع نائب رئيس الهيئة للمناطق.

وقال "البنيان": إن برنامج اليوم الثاني مخصص لزيارة الأحساء، ويختتم البرنامج يوم الجمعة بجولة على المسار السياحي للدمام وصلاة الجمعة في جامع عبداللطيف بن حمد الجبر التراثي (محاكاة)، ثم زيارة متحف اللوة والجوهرة "أحد أكبر المتاحف الشخصية" ومنتزه جبل المريكبات، وتختتم جولة اليوم الأخير بزيارة لعدد من المتاحف بالمنطقة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
02:51 PM

"الشرقية" تستضيف اجتماع مديري هيئة السياحة بالمملكة

"البنيان": برنامج لزيارة أبرز المعالم السياحية والتراثية بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عقد مديرو أفرع هيئة السياحة والتراث الوطني على مستوى المملكة، البالغ عددهم 16 مديراً، وعدد من مسؤولي هيئة السياحة بالشرقية، اجتماعهم الربع السنوي اليوم الأربعاء بالمنطقة الشرقية، بحضور ورئاسة نائب رئيس الهيئة للمناطق، الدكتور حمد السماعيل.

وتم إعداد برنامج شامل لمديري الفروع على هامش الاجتماع، يتضمن زيارة لأبرز المعالم السياحية والتراثية بالشرقية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان، أن برنامج الزيارة تَضَمّن في يومه الأول "الأربعاء"، الاجتماع الدوري لمديري الأفرع مع نائب رئيس الهيئة للمناطق، ثم جولة لمشاهدة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي "إثراء"، تَوَجّه بعدها الوفد لأمانة المنطقة الشرقية، وعقدوا اجتماعاً مع أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، تَضَمّن عرضاً مرئياً عن شراكة الأمانة في التنمية السياحية.

وأضاف "النيان" أن الوفد زار إمارة الشرقية، والْتقى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز. كما بدأوا جولةً على المسار السياحي بالخبر، وجولة على المسار السياحي لشاطئ نصف القمر، ثم العودة للاجتماع مع نائب رئيس الهيئة للمناطق.

وقال "البنيان": إن برنامج اليوم الثاني مخصص لزيارة الأحساء، ويختتم البرنامج يوم الجمعة بجولة على المسار السياحي للدمام وصلاة الجمعة في جامع عبداللطيف بن حمد الجبر التراثي (محاكاة)، ثم زيارة متحف اللوة والجوهرة "أحد أكبر المتاحف الشخصية" ومنتزه جبل المريكبات، وتختتم جولة اليوم الأخير بزيارة لعدد من المتاحف بالمنطقة.

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