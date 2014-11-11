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رسميًا: السوبر الإسباني في السعودية لـ3 أعوام مقبلة

بمشاركة الريال والبرشا وفالنسيا وأتلتيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًا، أن مباريات كأس السوبر الإسباني، بشكله الجديد، ستُلعب في المملكة العربية السعودية في الأعوام الثلاثة المقبلة، وستقام المباريات على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة. وبحسب صحيفة "أس"، فإن الاتحاد الإسباني سيحصل على 40 مليون يورو مقابل إقامة المباريات في السعودية لـ3 أعوام .

وسيخوض برشلونة السوبر الإسباني كونه بطلًا لليجا بينما فالنسيا بطل الكأس ويتواجد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كثاني وثالث الدوري.

وقرر الاتحاد إجراء قرعة لتحديد المواجهات في السوبر الإسباني على أن يكون نصف النهائي يومي 8 و9 يناير والنهائي يوم 12 يناير.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق بطولة السوبر الإسباني في نسخته الماضية بالتغلب على إشبيلية في اللقاء الذي أقيم بالمغرب.

السوبر الإسباني السوبر الإسباني في السعودية الاتحاد الإسباني لكرة القدم ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًا: السوبر الإسباني في السعودية لـ3 أعوام مقبلة
سبق

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًا، أن مباريات كأس السوبر الإسباني، بشكله الجديد، ستُلعب في المملكة العربية السعودية في الأعوام الثلاثة المقبلة، وستقام المباريات على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة. وبحسب صحيفة "أس"، فإن الاتحاد الإسباني سيحصل على 40 مليون يورو مقابل إقامة المباريات في السعودية لـ3 أعوام .

وسيخوض برشلونة السوبر الإسباني كونه بطلًا لليجا بينما فالنسيا بطل الكأس ويتواجد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كثاني وثالث الدوري.

وقرر الاتحاد إجراء قرعة لتحديد المواجهات في السوبر الإسباني على أن يكون نصف النهائي يومي 8 و9 يناير والنهائي يوم 12 يناير.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق بطولة السوبر الإسباني في نسخته الماضية بالتغلب على إشبيلية في اللقاء الذي أقيم بالمغرب.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
06:12 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
08:44 PM

رسميًا: السوبر الإسباني في السعودية لـ3 أعوام مقبلة

بمشاركة الريال والبرشا وفالنسيا وأتلتيكو

A A A
محمد البقمي - الرياض
8
3,453

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًا، أن مباريات كأس السوبر الإسباني، بشكله الجديد، ستُلعب في المملكة العربية السعودية في الأعوام الثلاثة المقبلة، وستقام المباريات على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة. وبحسب صحيفة "أس"، فإن الاتحاد الإسباني سيحصل على 40 مليون يورو مقابل إقامة المباريات في السعودية لـ3 أعوام .

وسيخوض برشلونة السوبر الإسباني كونه بطلًا لليجا بينما فالنسيا بطل الكأس ويتواجد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كثاني وثالث الدوري.

وقرر الاتحاد إجراء قرعة لتحديد المواجهات في السوبر الإسباني على أن يكون نصف النهائي يومي 8 و9 يناير والنهائي يوم 12 يناير.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق بطولة السوبر الإسباني في نسخته الماضية بالتغلب على إشبيلية في اللقاء الذي أقيم بالمغرب.

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