أمانة الشرقية تنظم فعالية توعوية بمناسبة "اليوم العالمي للسكر"

بالتعاون مع الجمعية السعودية للغدد الصماء

نظمت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، اليوم الأربعاء، في مقرها؛ مبادرة مجتمعية، تفعيلًا لليوم العالمي للسكر.

تضمنت المبادرة، وحدات تثقيفية وتوعوية، لاستعراض خدمات الجمعية، وهي نوعان: إحداهما للكادر الصحي، والأخرى للمجتمع؛ منها توزيع أجهزة للسكر وبرامج تثقيف وتوعية وإرشاد، وبرامج إنقاص الوزن للبالغين والأطفال.

كما تضمّنت الفعالية التي أشرفت عليها الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بالأمانة، أقسام وحدة للتعرف على الأغذية السليمة لمرضى السكر، وقياس الوزن، ووحدة لقياس معدل ضغط الدم، وأخرى لقياس مستوى السكر، بالإضافة إلى وحدة للكشف على الأسنان، وبجانبها وحدة تولّت تقديمها "كلية طب الأسنان" من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل؛ حيث قدموا شرحًا للزائرين عن علاقة الأسنان بمرض السكر.

وأكد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الأمانة ترحّب بكل المبادرات التي تأتي ضمن خططها الاستراتيجية؛ لتفعيل شراكاتها مع مختلف القطاعات؛ لما يحقق مسؤوليتها المجتمعية من خلال الأعمال التي تقدمها الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بالأمانة.

من جانبه قال نائب رئيس الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، فيصل بن عبد الله فؤاد: إن الجمعية سعت حثيثًا للقيام بدورها المجتمعي في ظل جائحة كورونا، في التواصل مع المستفيدين والمرضى عبر تطوير البرامج المقدمة وتغطية كل متطلباتهم كبارًا وصغارًا، مشيرًا إلى أن الجمعية ما زالت تقدم العديد من البرامج بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر.

كما جرى خلال الفعالية تقديم محاضرة صحية توعوية، عن "أهمية الكشف المبكر لمرض السكر وكيفية التعايش منه"، قدمها الدكتور باسم فوتا.

وفي ختام الفعالية: قدمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، درع تكريم لأمانة المنطقة الشرقية على تفعيلها لمثل هذه الشراكات التوعوية لصالح المواطن والمقيم.

كما جرى أيضًا تكريم أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وتكريم وكيل أمين الخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ومدير الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية نجد الدوسري، ومدير وحدة التطوع بالأمانة محمد التمار.