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الأخضر الشاب يكثف التمارين التكتيكية .. استعدادًا للآسيوية

عمد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، الهولندي دامين هيرتوج إلى تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية مكثفة، جاء ذلك خلال الحصة التي أُقيمت مساء أمس الخميس على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن المعسكر الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

في حين أدى لاعبو "الأخضر" صباح أمس مرانًا على الملعب الرئيس بمدينة الملك فهد الرياضية، انطلقت بتمارين لياقية، أعقبها مران على الاستلام، تلا ذلك تمارين تكتيكية.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يكثف التمارين التكتيكية .. استعدادًا للآسيوية
سبق

عمد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، الهولندي دامين هيرتوج إلى تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية مكثفة، جاء ذلك خلال الحصة التي أُقيمت مساء أمس الخميس على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن المعسكر الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

في حين أدى لاعبو "الأخضر" صباح أمس مرانًا على الملعب الرئيس بمدينة الملك فهد الرياضية، انطلقت بتمارين لياقية، أعقبها مران على الاستلام، تلا ذلك تمارين تكتيكية.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
01:04 AM

الأخضر الشاب يكثف التمارين التكتيكية .. استعدادًا للآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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عمد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، الهولندي دامين هيرتوج إلى تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية مكثفة، جاء ذلك خلال الحصة التي أُقيمت مساء أمس الخميس على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن المعسكر الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

في حين أدى لاعبو "الأخضر" صباح أمس مرانًا على الملعب الرئيس بمدينة الملك فهد الرياضية، انطلقت بتمارين لياقية، أعقبها مران على الاستلام، تلا ذلك تمارين تكتيكية.

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