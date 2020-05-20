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خارطة طريق دولية لاستئناف النقل الجوي.. ما هي ملامحها؟

الإجراءات ستكون مستندة إلى الأدلة العلمية ومتسقة عالمياً

أصدر المجلس الدولي للمطارات "آيه سي أي" والاتحاد الدولي للنقل الجوي "ياتا" خارطة طريق لاستئناف الطيران بأمان؛ لطمأنة الركاب بأن الصحة والسلامة ما زالت أولوية بالنسبة لقطاع النقل الجوي.

ودعت المنظمتان، في بيان مشترك، حكومات العالم إلى التأكد من أن أي إجراءات جديدة تتعلق بجائحة كورونا تتخذ في المطارات وشركات الطيران أن تكون مستندة إلى الأدلة العلمية وأن تكون متسقة في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى إعادة التشغيل المتوازنة لقطاع الطيران بعد توقفه تعتمد على التعاون والتنسيق.

وتناولت الخارطة التي شاركت في صياغتها شركات الطيران والمطارات وتنسيق منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو" بين الحكومات لتطبيقها، تقليل المخاطر في المطارات وعلى متن الطائرات ومنع الطيران من أن يصبح مصدراً لنشر العدوى، واستعادة ثقة الركاب في النقل الجوي.

المجلس الدولي للمطارات آيه سي أي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خارطة طريق دولية لاستئناف النقل الجوي.. ما هي ملامحها؟
سبق

أصدر المجلس الدولي للمطارات "آيه سي أي" والاتحاد الدولي للنقل الجوي "ياتا" خارطة طريق لاستئناف الطيران بأمان؛ لطمأنة الركاب بأن الصحة والسلامة ما زالت أولوية بالنسبة لقطاع النقل الجوي.

ودعت المنظمتان، في بيان مشترك، حكومات العالم إلى التأكد من أن أي إجراءات جديدة تتعلق بجائحة كورونا تتخذ في المطارات وشركات الطيران أن تكون مستندة إلى الأدلة العلمية وأن تكون متسقة في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى إعادة التشغيل المتوازنة لقطاع الطيران بعد توقفه تعتمد على التعاون والتنسيق.

وتناولت الخارطة التي شاركت في صياغتها شركات الطيران والمطارات وتنسيق منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو" بين الحكومات لتطبيقها، تقليل المخاطر في المطارات وعلى متن الطائرات ومنع الطيران من أن يصبح مصدراً لنشر العدوى، واستعادة ثقة الركاب في النقل الجوي.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
03:15 PM

خارطة طريق دولية لاستئناف النقل الجوي.. ما هي ملامحها؟

الإجراءات ستكون مستندة إلى الأدلة العلمية ومتسقة عالمياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,427

أصدر المجلس الدولي للمطارات "آيه سي أي" والاتحاد الدولي للنقل الجوي "ياتا" خارطة طريق لاستئناف الطيران بأمان؛ لطمأنة الركاب بأن الصحة والسلامة ما زالت أولوية بالنسبة لقطاع النقل الجوي.

ودعت المنظمتان، في بيان مشترك، حكومات العالم إلى التأكد من أن أي إجراءات جديدة تتعلق بجائحة كورونا تتخذ في المطارات وشركات الطيران أن تكون مستندة إلى الأدلة العلمية وأن تكون متسقة في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى إعادة التشغيل المتوازنة لقطاع الطيران بعد توقفه تعتمد على التعاون والتنسيق.

وتناولت الخارطة التي شاركت في صياغتها شركات الطيران والمطارات وتنسيق منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو" بين الحكومات لتطبيقها، تقليل المخاطر في المطارات وعلى متن الطائرات ومنع الطيران من أن يصبح مصدراً لنشر العدوى، واستعادة ثقة الركاب في النقل الجوي.

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