النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" يعقد اجتماعًا مرئيًا مع عدد من أصحاب المراكز والصالات الرياضية

لوضع الحلول الممكنة والمقترحات المناسبة .. بحضور وزير التجارة

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع عدد من أصحاب المراكز والصالات الرياضية بمختلف مدن ومحافظات المملكة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الآثار المترتبة على توقف الأنشطة الرياضية في تلك الصالات والمراكز الخاصة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 19 COVID، والحلول الممكنة والمقترحات المناسبة التي من الممكن أن تقلل من هذه الآثار.

وقدم وزير الرياضة في نهاية الاجتماع شكره وتقديره لوزير التجارة على اهتمامه وحرصه المستمرين، من أجل تذليل كافة الصعاب والمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها رجال الأعمال في مختلف القطاعات والمجالات بسبب هذه الجائحة العالمية، معرباً عن اعتزازه بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للتصدي لهذا الوباء الجائح، حفاظًا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل" يعقد اجتماعًا مرئيًا مع عدد من أصحاب المراكز والصالات الرياضية
سبق

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع عدد من أصحاب المراكز والصالات الرياضية بمختلف مدن ومحافظات المملكة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الآثار المترتبة على توقف الأنشطة الرياضية في تلك الصالات والمراكز الخاصة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 19 COVID، والحلول الممكنة والمقترحات المناسبة التي من الممكن أن تقلل من هذه الآثار.

وقدم وزير الرياضة في نهاية الاجتماع شكره وتقديره لوزير التجارة على اهتمامه وحرصه المستمرين، من أجل تذليل كافة الصعاب والمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها رجال الأعمال في مختلف القطاعات والمجالات بسبب هذه الجائحة العالمية، معرباً عن اعتزازه بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للتصدي لهذا الوباء الجائح، حفاظًا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
05:59 PM

"الفيصل" يعقد اجتماعًا مرئيًا مع عدد من أصحاب المراكز والصالات الرياضية

لوضع الحلول الممكنة والمقترحات المناسبة .. بحضور وزير التجارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,234

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع عدد من أصحاب المراكز والصالات الرياضية بمختلف مدن ومحافظات المملكة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الآثار المترتبة على توقف الأنشطة الرياضية في تلك الصالات والمراكز الخاصة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 19 COVID، والحلول الممكنة والمقترحات المناسبة التي من الممكن أن تقلل من هذه الآثار.

وقدم وزير الرياضة في نهاية الاجتماع شكره وتقديره لوزير التجارة على اهتمامه وحرصه المستمرين، من أجل تذليل كافة الصعاب والمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها رجال الأعمال في مختلف القطاعات والمجالات بسبب هذه الجائحة العالمية، معرباً عن اعتزازه بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للتصدي لهذا الوباء الجائح، حفاظًا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,169
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة