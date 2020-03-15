كما وجّه أمير الباحة المحافظات باستقبال المطالب من خلال هذه المنصّة، ويأتي ذلك حرصًا منه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء منصة إلكترونية تقوم باستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات.

أمير الباحة يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-15 وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء منصة إلكترونية تقوم باستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات. كما وجّه أمير الباحة المحافظات باستقبال المطالب من خلال هذه المنصّة، ويأتي ذلك حرصًا منه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد .

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 09:46 PM

اخر تعديل 15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 10:27 PM

أمير الباحة يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين حرصًا على السلامة العامة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد





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وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء منصة إلكترونية تقوم باستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات.

كما وجّه أمير الباحة المحافظات باستقبال المطالب من خلال هذه المنصّة، ويأتي ذلك حرصًا منه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد .