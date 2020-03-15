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أمير الباحة يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين

حرصًا على السلامة العامة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء منصة إلكترونية تقوم باستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات.

كما وجّه أمير الباحة المحافظات باستقبال المطالب من خلال هذه المنصّة، ويأتي ذلك حرصًا منه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد .

الباحة أمير الباحة الأمير حسام بن سعود منصة إلكترونية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين
سبق

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء منصة إلكترونية تقوم باستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات.

كما وجّه أمير الباحة المحافظات باستقبال المطالب من خلال هذه المنصّة، ويأتي ذلك حرصًا منه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد .

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:46 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:27 PM

أمير الباحة يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين

حرصًا على السلامة العامة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
5
1,064

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء منصة إلكترونية تقوم باستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات.

كما وجّه أمير الباحة المحافظات باستقبال المطالب من خلال هذه المنصّة، ويأتي ذلك حرصًا منه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد .

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