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مواطن يوثِّق أسلوب احتيال لعمالة محطات الوقود على المواطنين

يتعمدون إيقاف "طلمبة ماكينة البنزين" على 5 و6 ريالات قبل تعبئة المركبات

حذَّر مواطن عبر مقطع فيديو متداوَل من أحد أساليب النصب والغش التجاري المستخدمة والمتكررة من قِبل العمالة التي تقدِّم خدمة تعبئة الوقود للمركبات. ووثق المواطن قيام العمالة بإيقاف "طلمبة ماكينة البنزين" على 5 و6 ريالات قبل تعبئة المركبات؛ وبالتالي يتم الغش والاستفادة من المبلغ الزائد، وإيهام أصحاب المركبات بأن الماكينة على الرقم "صفر". مطالبًا الجهات المعنية بمحاسبتهم.

ومن جانبه، أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "بعد أسبوع من الآن يأتي قرار إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني ⁧#مدى في محطات الوقود ضمن مبادرة إلزام منافذ البيع بتوفير الدفع الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة ⁧#التستر_التجاري".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مواطن يوثِّق أسلوب احتيال لعمالة محطات الوقود على المواطنين
سبق

حذَّر مواطن عبر مقطع فيديو متداوَل من أحد أساليب النصب والغش التجاري المستخدمة والمتكررة من قِبل العمالة التي تقدِّم خدمة تعبئة الوقود للمركبات. ووثق المواطن قيام العمالة بإيقاف "طلمبة ماكينة البنزين" على 5 و6 ريالات قبل تعبئة المركبات؛ وبالتالي يتم الغش والاستفادة من المبلغ الزائد، وإيهام أصحاب المركبات بأن الماكينة على الرقم "صفر". مطالبًا الجهات المعنية بمحاسبتهم.

ومن جانبه، أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "بعد أسبوع من الآن يأتي قرار إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني ⁧#مدى في محطات الوقود ضمن مبادرة إلزام منافذ البيع بتوفير الدفع الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة ⁧#التستر_التجاري".

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
12:52 AM
اخر تعديل
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
03:49 AM

مواطن يوثِّق أسلوب احتيال لعمالة محطات الوقود على المواطنين

يتعمدون إيقاف "طلمبة ماكينة البنزين" على 5 و6 ريالات قبل تعبئة المركبات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
11
20,359

حذَّر مواطن عبر مقطع فيديو متداوَل من أحد أساليب النصب والغش التجاري المستخدمة والمتكررة من قِبل العمالة التي تقدِّم خدمة تعبئة الوقود للمركبات. ووثق المواطن قيام العمالة بإيقاف "طلمبة ماكينة البنزين" على 5 و6 ريالات قبل تعبئة المركبات؛ وبالتالي يتم الغش والاستفادة من المبلغ الزائد، وإيهام أصحاب المركبات بأن الماكينة على الرقم "صفر". مطالبًا الجهات المعنية بمحاسبتهم.

ومن جانبه، أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "بعد أسبوع من الآن يأتي قرار إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني ⁧#مدى في محطات الوقود ضمن مبادرة إلزام منافذ البيع بتوفير الدفع الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة ⁧#التستر_التجاري".

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