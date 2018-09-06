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مستشفى الولادة والأطفال ببريدة ينجح في تقليص الانتظار بتنويم النساء

نجح مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، في تقليص مدد انتظار حالات التنويم "النساء"، وإنهاء فترة الانتظار للتنويم التي بلغت في شهر يوليو 119 حالة.


ولم تسجل أي حالة انتظار "نساء"، لشغور سرير خلال شهر أغسطس الماضي، بالرغم من زيادة عدد حالات الدخول للنساء في شهر أغسطس .


وكان المستشفى وضع آلية بمعايير علمية وعملية لمتابعة مؤشرات إشغال الأسرّة وزيادتها بعد زيادة الطاقة الاستيعابية السريرية 16 سريرًا، إضافة إلى تفعيل زيادة السعة السريرية الاستثنائية وتخريج الحالات الباردة، وذلك عند وصول نسبة الأشغال لأكثر من 90٪ ، مما أسهم في زيادة الاستفادة من السرير في المستشفى والحد من انتظار الحالات بقسم الطوارئ حتى يتم إشغال أسرّة أو تحويل الحالات وفقًا لنظام إحالتي .


يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بببريدة، يعد المستشفى المرجعي الذي يخدم منطقة القصيم في تخصصات دقيقة بطب النساء والأطفال، ويستقبل الإحالة من جميع المستشفيات، في تلك التخصصات، فيما يشهد مرحلة تطويرية لدعم البرامج.

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مستشفى الولادة والأطفال ببريدة ينجح في تقليص الانتظار بتنويم النساء
سبق

نجح مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، في تقليص مدد انتظار حالات التنويم "النساء"، وإنهاء فترة الانتظار للتنويم التي بلغت في شهر يوليو 119 حالة.


ولم تسجل أي حالة انتظار "نساء"، لشغور سرير خلال شهر أغسطس الماضي، بالرغم من زيادة عدد حالات الدخول للنساء في شهر أغسطس .


وكان المستشفى وضع آلية بمعايير علمية وعملية لمتابعة مؤشرات إشغال الأسرّة وزيادتها بعد زيادة الطاقة الاستيعابية السريرية 16 سريرًا، إضافة إلى تفعيل زيادة السعة السريرية الاستثنائية وتخريج الحالات الباردة، وذلك عند وصول نسبة الأشغال لأكثر من 90٪ ، مما أسهم في زيادة الاستفادة من السرير في المستشفى والحد من انتظار الحالات بقسم الطوارئ حتى يتم إشغال أسرّة أو تحويل الحالات وفقًا لنظام إحالتي .


يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بببريدة، يعد المستشفى المرجعي الذي يخدم منطقة القصيم في تخصصات دقيقة بطب النساء والأطفال، ويستقبل الإحالة من جميع المستشفيات، في تلك التخصصات، فيما يشهد مرحلة تطويرية لدعم البرامج.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
03:07 PM

مستشفى الولادة والأطفال ببريدة ينجح في تقليص الانتظار بتنويم النساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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نجح مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، في تقليص مدد انتظار حالات التنويم "النساء"، وإنهاء فترة الانتظار للتنويم التي بلغت في شهر يوليو 119 حالة.


ولم تسجل أي حالة انتظار "نساء"، لشغور سرير خلال شهر أغسطس الماضي، بالرغم من زيادة عدد حالات الدخول للنساء في شهر أغسطس .


وكان المستشفى وضع آلية بمعايير علمية وعملية لمتابعة مؤشرات إشغال الأسرّة وزيادتها بعد زيادة الطاقة الاستيعابية السريرية 16 سريرًا، إضافة إلى تفعيل زيادة السعة السريرية الاستثنائية وتخريج الحالات الباردة، وذلك عند وصول نسبة الأشغال لأكثر من 90٪ ، مما أسهم في زيادة الاستفادة من السرير في المستشفى والحد من انتظار الحالات بقسم الطوارئ حتى يتم إشغال أسرّة أو تحويل الحالات وفقًا لنظام إحالتي .


يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بببريدة، يعد المستشفى المرجعي الذي يخدم منطقة القصيم في تخصصات دقيقة بطب النساء والأطفال، ويستقبل الإحالة من جميع المستشفيات، في تلك التخصصات، فيما يشهد مرحلة تطويرية لدعم البرامج.

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