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الأهلي يتفق مع نجم فالنسيا الإسباني في الفترة الانتقالات الحالية

أعلن نادي الأهلي توقيعه عقداً مبدئياً مع المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس قادماً من نادي فالنسيا الإسباني، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين.

وبدأ صاحب الـ "29 ربيعاً " مشواره مع الكرة المستديرة في نادي سالغيرو البرازيلي، ومنه انتقل إلى تروفنسي البرتغالي، وبعدها لعب سبورتينغ براغا البرتغالي قبل انتقاله إلى فالنسيا الإسباني في 2015 ؛ حيث شارك معه في 42 مباراة في جميع المسابقات كما سبق له ارتداء قميص نادي براغا البرتغالي الذي شارك معه في 90 مباراة وقد أعاره النادي الإسباني مرتين: الأولى مع ساوباولو والثانية مع فيتوريا بالبرازيل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يتفق مع نجم فالنسيا الإسباني في الفترة الانتقالات الحالية
سبق

أعلن نادي الأهلي توقيعه عقداً مبدئياً مع المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس قادماً من نادي فالنسيا الإسباني، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين.

وبدأ صاحب الـ "29 ربيعاً " مشواره مع الكرة المستديرة في نادي سالغيرو البرازيلي، ومنه انتقل إلى تروفنسي البرتغالي، وبعدها لعب سبورتينغ براغا البرتغالي قبل انتقاله إلى فالنسيا الإسباني في 2015 ؛ حيث شارك معه في 42 مباراة في جميع المسابقات كما سبق له ارتداء قميص نادي براغا البرتغالي الذي شارك معه في 90 مباراة وقد أعاره النادي الإسباني مرتين: الأولى مع ساوباولو والثانية مع فيتوريا بالبرازيل.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
09:00 PM

الأهلي يتفق مع نجم فالنسيا الإسباني في الفترة الانتقالات الحالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الأهلي توقيعه عقداً مبدئياً مع المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس قادماً من نادي فالنسيا الإسباني، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين.

وبدأ صاحب الـ "29 ربيعاً " مشواره مع الكرة المستديرة في نادي سالغيرو البرازيلي، ومنه انتقل إلى تروفنسي البرتغالي، وبعدها لعب سبورتينغ براغا البرتغالي قبل انتقاله إلى فالنسيا الإسباني في 2015 ؛ حيث شارك معه في 42 مباراة في جميع المسابقات كما سبق له ارتداء قميص نادي براغا البرتغالي الذي شارك معه في 90 مباراة وقد أعاره النادي الإسباني مرتين: الأولى مع ساوباولو والثانية مع فيتوريا بالبرازيل.

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