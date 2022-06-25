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وزير الإعلام يلتقي رؤساء مجالس إدارات الصحف ويناقش أبرز التحديات

استعراض سبل تطوير أداء المؤسسات الصحفية لمواكبة الأحداث وإحداث التأثير

التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ في مكتبه بجدة أمس، رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية.

وجرى مناقشة التحديات الإعلامية وتطور تقنيات العمل الصحفي، إضافة إلى استعراض سبل تطوير أداء المؤسسات الصحفية لمواكبة الأحداث وإحداث الانتشار والتأثير، ومناقشة آليات تحول الصحف إلكترونياً وخدمة المنصات الإعلامية للوصول إلى المتلقي بسرعة ودقة.

كما تمّ تناول موضوعات تخص تطوير الإعلان والدعاية وتنويع مصادر الدخل لمراعاة التغيرات الحديثة في العالم، وتحقيق التطلعات الإعلامية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بما يطوّر المحتوى وينهض بالإعلام في مختلف جوانبه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإعلام يلتقي رؤساء مجالس إدارات الصحف ويناقش أبرز التحديات
سبق

التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ في مكتبه بجدة أمس، رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية.

وجرى مناقشة التحديات الإعلامية وتطور تقنيات العمل الصحفي، إضافة إلى استعراض سبل تطوير أداء المؤسسات الصحفية لمواكبة الأحداث وإحداث الانتشار والتأثير، ومناقشة آليات تحول الصحف إلكترونياً وخدمة المنصات الإعلامية للوصول إلى المتلقي بسرعة ودقة.

كما تمّ تناول موضوعات تخص تطوير الإعلان والدعاية وتنويع مصادر الدخل لمراعاة التغيرات الحديثة في العالم، وتحقيق التطلعات الإعلامية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بما يطوّر المحتوى وينهض بالإعلام في مختلف جوانبه.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
12:50 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
04:27 PM

وزير الإعلام يلتقي رؤساء مجالس إدارات الصحف ويناقش أبرز التحديات

استعراض سبل تطوير أداء المؤسسات الصحفية لمواكبة الأحداث وإحداث التأثير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ في مكتبه بجدة أمس، رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية.

وجرى مناقشة التحديات الإعلامية وتطور تقنيات العمل الصحفي، إضافة إلى استعراض سبل تطوير أداء المؤسسات الصحفية لمواكبة الأحداث وإحداث الانتشار والتأثير، ومناقشة آليات تحول الصحف إلكترونياً وخدمة المنصات الإعلامية للوصول إلى المتلقي بسرعة ودقة.

كما تمّ تناول موضوعات تخص تطوير الإعلان والدعاية وتنويع مصادر الدخل لمراعاة التغيرات الحديثة في العالم، وتحقيق التطلعات الإعلامية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بما يطوّر المحتوى وينهض بالإعلام في مختلف جوانبه.

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