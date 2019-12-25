النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل تلجأ جهات حكومية لنظام "الدوام المرن" غدًا حفاظًا على صحة موظفيها من الكسوف؟

تعد ظاهرة طبيعية خطرة على العينين

أعلن حتى الآن عدد من الجهات الحكومية تأخير دوام يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا للحفاظ على سلامة موظفيها من الخروج في وقت حدوث ظاهرة كسوف الشمس الخطرة على العينين، بما فيها وزارات التعليم والخدمة المدنية والنقل، وعدد من الجامعات، فيما ينتظر من البقية الإعلان.

وقد يكون نظام الدوام المرن، الذي بُدئ العمل به العام الماضي، الصادر ضمن اللوائح الجديدة للموارد البشرية، فرصة للجهات لإتاحة الفرصة لموظفيها بالدوام عند الساعة التاسعة صباحًا بعد انتهاء الظاهرة الكونية النادرة التي حذرت منها وزارة الصحة وعدد من المختصين.

ويتيح الدوام المرن لوزير كل وزارة إجراء تغيير في أوقات ساعات العمل، بما لا يزيد على الساعتين، وتطبيق نظام الدوام المرن بما يتناسب ومتطلبات عمل الجهة، بجانب تحديد أوقات الورديات والمناوبات تماشيًا مع مقتضيات العمل؛ إذ يتم تحديد ساعات العمل بسبع ساعات للفترة النهارية، وست ساعات للفترة المسائية، ولا يتم صرف مكافأة عمل خارج الدوام إذا وقعت فترة عمل الموظف الرسمية أثناء العطل الأسبوعية، في حين يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بمكافأة العمل الإضافي خلال الأيام العادية والعطل الأسبوعية والأعياد.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد بدأت في يوم 16 مايو من العام الحالي 2019 تطبيق اللوائح الجديدة للموارد البشرية التي تتضمن نظام العمل المرن، أو نظام الدوام المرن.

يُشار إلى أن سكان منطقة الخليج سيشهدون صباح غد الخميس ظاهرة فلكية نادرة، تسمى "الكسوف الحلقي للشمس"؛ وتحدث حين يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ ما يحجب الشمس، ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة، وذلك وفق ما أعلنه مركز الفلك الدولي.

الدوام المرن كسوف الشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل تلجأ جهات حكومية لنظام "الدوام المرن" غدًا حفاظًا على صحة موظفيها من الكسوف؟
سبق

أعلن حتى الآن عدد من الجهات الحكومية تأخير دوام يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا للحفاظ على سلامة موظفيها من الخروج في وقت حدوث ظاهرة كسوف الشمس الخطرة على العينين، بما فيها وزارات التعليم والخدمة المدنية والنقل، وعدد من الجامعات، فيما ينتظر من البقية الإعلان.

وقد يكون نظام الدوام المرن، الذي بُدئ العمل به العام الماضي، الصادر ضمن اللوائح الجديدة للموارد البشرية، فرصة للجهات لإتاحة الفرصة لموظفيها بالدوام عند الساعة التاسعة صباحًا بعد انتهاء الظاهرة الكونية النادرة التي حذرت منها وزارة الصحة وعدد من المختصين.

ويتيح الدوام المرن لوزير كل وزارة إجراء تغيير في أوقات ساعات العمل، بما لا يزيد على الساعتين، وتطبيق نظام الدوام المرن بما يتناسب ومتطلبات عمل الجهة، بجانب تحديد أوقات الورديات والمناوبات تماشيًا مع مقتضيات العمل؛ إذ يتم تحديد ساعات العمل بسبع ساعات للفترة النهارية، وست ساعات للفترة المسائية، ولا يتم صرف مكافأة عمل خارج الدوام إذا وقعت فترة عمل الموظف الرسمية أثناء العطل الأسبوعية، في حين يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بمكافأة العمل الإضافي خلال الأيام العادية والعطل الأسبوعية والأعياد.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد بدأت في يوم 16 مايو من العام الحالي 2019 تطبيق اللوائح الجديدة للموارد البشرية التي تتضمن نظام العمل المرن، أو نظام الدوام المرن.

يُشار إلى أن سكان منطقة الخليج سيشهدون صباح غد الخميس ظاهرة فلكية نادرة، تسمى "الكسوف الحلقي للشمس"؛ وتحدث حين يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ ما يحجب الشمس، ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة، وذلك وفق ما أعلنه مركز الفلك الدولي.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
08:23 PM

هل تلجأ جهات حكومية لنظام "الدوام المرن" غدًا حفاظًا على صحة موظفيها من الكسوف؟

تعد ظاهرة طبيعية خطرة على العينين

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
3
3,648

أعلن حتى الآن عدد من الجهات الحكومية تأخير دوام يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا للحفاظ على سلامة موظفيها من الخروج في وقت حدوث ظاهرة كسوف الشمس الخطرة على العينين، بما فيها وزارات التعليم والخدمة المدنية والنقل، وعدد من الجامعات، فيما ينتظر من البقية الإعلان.

وقد يكون نظام الدوام المرن، الذي بُدئ العمل به العام الماضي، الصادر ضمن اللوائح الجديدة للموارد البشرية، فرصة للجهات لإتاحة الفرصة لموظفيها بالدوام عند الساعة التاسعة صباحًا بعد انتهاء الظاهرة الكونية النادرة التي حذرت منها وزارة الصحة وعدد من المختصين.

ويتيح الدوام المرن لوزير كل وزارة إجراء تغيير في أوقات ساعات العمل، بما لا يزيد على الساعتين، وتطبيق نظام الدوام المرن بما يتناسب ومتطلبات عمل الجهة، بجانب تحديد أوقات الورديات والمناوبات تماشيًا مع مقتضيات العمل؛ إذ يتم تحديد ساعات العمل بسبع ساعات للفترة النهارية، وست ساعات للفترة المسائية، ولا يتم صرف مكافأة عمل خارج الدوام إذا وقعت فترة عمل الموظف الرسمية أثناء العطل الأسبوعية، في حين يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بمكافأة العمل الإضافي خلال الأيام العادية والعطل الأسبوعية والأعياد.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد بدأت في يوم 16 مايو من العام الحالي 2019 تطبيق اللوائح الجديدة للموارد البشرية التي تتضمن نظام العمل المرن، أو نظام الدوام المرن.

يُشار إلى أن سكان منطقة الخليج سيشهدون صباح غد الخميس ظاهرة فلكية نادرة، تسمى "الكسوف الحلقي للشمس"؛ وتحدث حين يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ ما يحجب الشمس، ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة، وذلك وفق ما أعلنه مركز الفلك الدولي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,815
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,482
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,843
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,365

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة