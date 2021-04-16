بين استبعاد مستشفى لإصابته وتأكيد آخر.. "مواطن" بمكة يتعرّض لجلطة و"الصحة" تحقق

في الوقت الذي استبعد فيه مستشفى بمكة المكرمة إصابة مواطن بجلطة بعد الكشف عليه مرتين؛ أكد مستشفى خاص بجدة إصابته بالجلطة، وسط مطالبات من المواطن بضرورة فتح تحقيق حول شكواه ضد المستشفى على وجه السرعة. فيما شدد التجمع الصحي بمكة المكرمة على لسان متحدثه، أنه تم التوجيه عاجلاً لمتابعة حيثيات الشكوى، وسيتم تحويلها للشؤون القانونية للتحقيق فيما إذا كان هناك تقصير. وتفصيلاً؛ قال الإعلامي "أحمد الأحمدي" لـ"سبق" في شكواه: "أصبت ظهر الجمعة الموافق ٢٧ شعبان في ثقل بالرجل اليسرى مع اليد والوجه في الجهة اليسرى أيضًا، وذهبت إلى مستشفى حراء العام بمكة فورًا، وعملوا لي أشعة مقطعية، وبعد ظهور النتيجة قالوا إنه لا توجد جلطة والحالة مستقرة، ولا تستلزم التنويم، أو عرضها على دكتور مخ وأعصاب". وأضاف: "عدتُ من المستشفى إلى منزلي بينما الأعراض مازالت ملازمة لي، قبل أن يعطيني المستشفى نفسه موعدًا في عيادة المخ والأعصاب في التاسع من شهر رمضان الجاري، وهو موعد بعيد في ظل الأعراض التي أعانيها!". وتابع "الأحمدي": "بعد ثلاثة أيام ازدادت الأعراض، وتم نقلي عن طريق الإسعاف إلى المستشفى نفسه، وعملوا للمرة الثانية أشعة مقطعية وعرضوها على الدكتور المختص، وأفادوا بأنه لا توجد جلطة، وعدت إلى المنزل وحالتي يرثى لها، ثم ذهبت لمستشفى خاص بجدة، وعرضت عليه تقرير المستشفى الحكومي مع السي دي، وأفاد بأنه يوجد جلطة واضحة، وسط استغرب من عدم تنويمي الأيام الماضية". وطالب "الأحمدي" وزارة الصحة بالوقوف على معاناته ومحاسبة المتسببين في المستشفى، لافتًا إلى أنه يعاني أثر الجلطة، ويتلقى العلاج، وقد لجأ إلى الطب الشعبي، وهو الآن في منزله وحالته مستقرة. من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي لتجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي: "بخصوص استفساركم حول المريض أحمد الأحمدي، فبادئ ذي بدء، نسأل الله الشفاء العاجل للمريض، وجميع طوارئ مستشفيات مكة المكرمة مجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة، على مدار الساعة". وأضاف أنه "بعد تلقي الشكوى من صحيفتكم تم التوجيه عاجلاً من المدير التنفيذي لمستشفى حراء العام إلى المدير الطبي ولجنة شؤون المرضى لمتابعة الشكوى وحيثياتها، وبحسب النتائج سيتم تحويلها للشؤون القانونية للتحقيق إذا كان هناك تقصير، وسيتم محاسبة المقصرين، وضمان عدم تكرارها، وصحة المرضى أولوية". وأضاف "المسعودي": "من منطلق الحرص والمسؤولية سيتم التواصل مع المريض، وطلبه للحضور؛ للتأكد والاطمئنان على حالته الصحية حاليًا". وتابع: "نؤكد أن جميع مستشفيات مكة المكرمة تتعامل مع جميع الحالات وفق برتوكول صحي وحرص كبير على سلامة المرضى، كما أن هناك قنوات متعددة لاستقبال الشكوى والتعامل معها حتى إغلاقها من مركز البلاغات ٩٣٧، وأيضًا عبر قنوات التواصل المختلفة". وختم "المسعودي" تصريحه بقوله: "أخيرًا، قلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة للجميع في تجمع مكة المكرمة الصحي، والعمل على التحسين والتجويد المستمر للخدمات لتقديم رعاية صحية متكاملة".

بين استبعاد مستشفى لإصابته وتأكيد آخر.. "مواطن" بمكة يتعرّض لجلطة و"الصحة" تحقق عبدالرزاق البجالي سبق 2021-04-16 في الوقت الذي استبعد فيه مستشفى بمكة المكرمة إصابة مواطن بجلطة بعد الكشف عليه مرتين؛ أكد مستشفى خاص بجدة إصابته بالجلطة، وسط مطالبات من المواطن بضرورة فتح تحقيق حول شكواه ضد المستشفى على وجه السرعة.



فيما شدد التجمع الصحي بمكة المكرمة على لسان متحدثه، أنه تم التوجيه عاجلاً لمتابعة حيثيات الشكوى، وسيتم تحويلها للشؤون القانونية للتحقيق فيما إذا كان هناك تقصير.



وتفصيلاً؛ قال الإعلامي "أحمد الأحمدي" لـ"سبق" في شكواه: "أصبت ظهر الجمعة الموافق ٢٧ شعبان في ثقل بالرجل اليسرى مع اليد والوجه في الجهة اليسرى أيضًا، وذهبت إلى مستشفى حراء العام بمكة فورًا، وعملوا لي أشعة مقطعية، وبعد ظهور النتيجة قالوا إنه لا توجد جلطة والحالة مستقرة، ولا تستلزم التنويم، أو عرضها على دكتور مخ وأعصاب".



وأضاف: "عدتُ من المستشفى إلى منزلي بينما الأعراض مازالت ملازمة لي، قبل أن يعطيني المستشفى نفسه موعدًا في عيادة المخ والأعصاب في التاسع من شهر رمضان الجاري، وهو موعد بعيد في ظل الأعراض التي أعانيها!".



وتابع "الأحمدي": "بعد ثلاثة أيام ازدادت الأعراض، وتم نقلي عن طريق الإسعاف إلى المستشفى نفسه، وعملوا للمرة الثانية أشعة مقطعية وعرضوها على الدكتور المختص، وأفادوا بأنه لا توجد جلطة، وعدت إلى المنزل وحالتي يرثى لها، ثم ذهبت لمستشفى خاص بجدة، وعرضت عليه تقرير المستشفى الحكومي مع السي دي، وأفاد بأنه يوجد جلطة واضحة، وسط استغرب من عدم تنويمي الأيام الماضية".



وطالب "الأحمدي" وزارة الصحة بالوقوف على معاناته ومحاسبة المتسببين في المستشفى، لافتًا إلى أنه يعاني أثر الجلطة، ويتلقى العلاج، وقد لجأ إلى الطب الشعبي، وهو الآن في منزله وحالته مستقرة.



من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي لتجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي: "بخصوص استفساركم حول المريض أحمد الأحمدي، فبادئ ذي بدء، نسأل الله الشفاء العاجل للمريض، وجميع طوارئ مستشفيات مكة المكرمة مجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة، على مدار الساعة".



وأضاف أنه "بعد تلقي الشكوى من صحيفتكم تم التوجيه عاجلاً من المدير التنفيذي لمستشفى حراء العام إلى المدير الطبي ولجنة شؤون المرضى لمتابعة الشكوى وحيثياتها، وبحسب النتائج سيتم تحويلها للشؤون القانونية للتحقيق إذا كان هناك تقصير، وسيتم محاسبة المقصرين، وضمان عدم تكرارها، وصحة المرضى أولوية".



وأضاف "المسعودي": "من منطلق الحرص والمسؤولية سيتم التواصل مع المريض، وطلبه للحضور؛ للتأكد والاطمئنان على حالته الصحية حاليًا".



وتابع: "نؤكد أن جميع مستشفيات مكة المكرمة تتعامل مع جميع الحالات وفق برتوكول صحي وحرص كبير على سلامة المرضى، كما أن هناك قنوات متعددة لاستقبال الشكوى والتعامل معها حتى إغلاقها من مركز البلاغات ٩٣٧، وأيضًا عبر قنوات التواصل المختلفة".



وختم "المسعودي" تصريحه بقوله: "أخيرًا، قلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة للجميع في تجمع مكة المكرمة الصحي، والعمل على التحسين والتجويد المستمر للخدمات لتقديم رعاية صحية متكاملة".

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442 01:35 AM

بين استبعاد مستشفى لإصابته وتأكيد آخر.. "مواطن" بمكة يتعرّض لجلطة و"الصحة" تحقق





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في الوقت الذي استبعد فيه مستشفى بمكة المكرمة إصابة مواطن بجلطة بعد الكشف عليه مرتين؛ أكد مستشفى خاص بجدة إصابته بالجلطة، وسط مطالبات من المواطن بضرورة فتح تحقيق حول شكواه ضد المستشفى على وجه السرعة.



فيما شدد التجمع الصحي بمكة المكرمة على لسان متحدثه، أنه تم التوجيه عاجلاً لمتابعة حيثيات الشكوى، وسيتم تحويلها للشؤون القانونية للتحقيق فيما إذا كان هناك تقصير.



وتفصيلاً؛ قال الإعلامي "أحمد الأحمدي" لـ"سبق" في شكواه: "أصبت ظهر الجمعة الموافق ٢٧ شعبان في ثقل بالرجل اليسرى مع اليد والوجه في الجهة اليسرى أيضًا، وذهبت إلى مستشفى حراء العام بمكة فورًا، وعملوا لي أشعة مقطعية، وبعد ظهور النتيجة قالوا إنه لا توجد جلطة والحالة مستقرة، ولا تستلزم التنويم، أو عرضها على دكتور مخ وأعصاب".



وأضاف: "عدتُ من المستشفى إلى منزلي بينما الأعراض مازالت ملازمة لي، قبل أن يعطيني المستشفى نفسه موعدًا في عيادة المخ والأعصاب في التاسع من شهر رمضان الجاري، وهو موعد بعيد في ظل الأعراض التي أعانيها!".



وتابع "الأحمدي": "بعد ثلاثة أيام ازدادت الأعراض، وتم نقلي عن طريق الإسعاف إلى المستشفى نفسه، وعملوا للمرة الثانية أشعة مقطعية وعرضوها على الدكتور المختص، وأفادوا بأنه لا توجد جلطة، وعدت إلى المنزل وحالتي يرثى لها، ثم ذهبت لمستشفى خاص بجدة، وعرضت عليه تقرير المستشفى الحكومي مع السي دي، وأفاد بأنه يوجد جلطة واضحة، وسط استغرب من عدم تنويمي الأيام الماضية".



وطالب "الأحمدي" وزارة الصحة بالوقوف على معاناته ومحاسبة المتسببين في المستشفى، لافتًا إلى أنه يعاني أثر الجلطة، ويتلقى العلاج، وقد لجأ إلى الطب الشعبي، وهو الآن في منزله وحالته مستقرة.



من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي لتجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي: "بخصوص استفساركم حول المريض أحمد الأحمدي، فبادئ ذي بدء، نسأل الله الشفاء العاجل للمريض، وجميع طوارئ مستشفيات مكة المكرمة مجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة، على مدار الساعة".



وأضاف أنه "بعد تلقي الشكوى من صحيفتكم تم التوجيه عاجلاً من المدير التنفيذي لمستشفى حراء العام إلى المدير الطبي ولجنة شؤون المرضى لمتابعة الشكوى وحيثياتها، وبحسب النتائج سيتم تحويلها للشؤون القانونية للتحقيق إذا كان هناك تقصير، وسيتم محاسبة المقصرين، وضمان عدم تكرارها، وصحة المرضى أولوية".



وأضاف "المسعودي": "من منطلق الحرص والمسؤولية سيتم التواصل مع المريض، وطلبه للحضور؛ للتأكد والاطمئنان على حالته الصحية حاليًا".



وتابع: "نؤكد أن جميع مستشفيات مكة المكرمة تتعامل مع جميع الحالات وفق برتوكول صحي وحرص كبير على سلامة المرضى، كما أن هناك قنوات متعددة لاستقبال الشكوى والتعامل معها حتى إغلاقها من مركز البلاغات ٩٣٧، وأيضًا عبر قنوات التواصل المختلفة".



وختم "المسعودي" تصريحه بقوله: "أخيرًا، قلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة للجميع في تجمع مكة المكرمة الصحي، والعمل على التحسين والتجويد المستمر للخدمات لتقديم رعاية صحية متكاملة".