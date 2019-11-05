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"العمل" تطلق فريق مسرعة الأعمال لاحتضان الوحدات الإشرافية

سيتابع طلبات تأسيس المنظمات غير الربحية بجميع أشكالها

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريق مسرعة الأعمال؛ لاحتضان ودعم الوحدات الإشرافية في الجهات المعنية ومتابعة طلبات تأسيس المنظمات غير الربحية بجميع أشكالها.

ويضم الفريق عدداً من العاملين في وكالة التنمية الاجتماعية بالوزارة؛ برئاسة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزامل.

وجاء القرار تأكيداً على ضمان سير مناشط قطاعات العمل والتنمية الاجتماعية والقطاعات التابعة وفق منظومة واحدة، بما يحقق الأهداف والبرامج والمبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وتنفيذاً للخطة المتبعة بمبادرة تأسيس وتسريع الوحدات الإشرافية لدى الجهات المعنية.

وزارة العمل فريق مسرعة الأعمال

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"العمل" تطلق فريق مسرعة الأعمال لاحتضان الوحدات الإشرافية
سبق

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريق مسرعة الأعمال؛ لاحتضان ودعم الوحدات الإشرافية في الجهات المعنية ومتابعة طلبات تأسيس المنظمات غير الربحية بجميع أشكالها.

ويضم الفريق عدداً من العاملين في وكالة التنمية الاجتماعية بالوزارة؛ برئاسة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزامل.

وجاء القرار تأكيداً على ضمان سير مناشط قطاعات العمل والتنمية الاجتماعية والقطاعات التابعة وفق منظومة واحدة، بما يحقق الأهداف والبرامج والمبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وتنفيذاً للخطة المتبعة بمبادرة تأسيس وتسريع الوحدات الإشرافية لدى الجهات المعنية.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
03:14 PM

"العمل" تطلق فريق مسرعة الأعمال لاحتضان الوحدات الإشرافية

سيتابع طلبات تأسيس المنظمات غير الربحية بجميع أشكالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريق مسرعة الأعمال؛ لاحتضان ودعم الوحدات الإشرافية في الجهات المعنية ومتابعة طلبات تأسيس المنظمات غير الربحية بجميع أشكالها.

ويضم الفريق عدداً من العاملين في وكالة التنمية الاجتماعية بالوزارة؛ برئاسة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزامل.

وجاء القرار تأكيداً على ضمان سير مناشط قطاعات العمل والتنمية الاجتماعية والقطاعات التابعة وفق منظومة واحدة، بما يحقق الأهداف والبرامج والمبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وتنفيذاً للخطة المتبعة بمبادرة تأسيس وتسريع الوحدات الإشرافية لدى الجهات المعنية.

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