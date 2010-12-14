النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 65 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 82 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الضمان الصحي" يؤهل أكثر من 170 متدربًا ومتدربة لسوق العمل

عبر برنامج "تمهير" في إطار تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمجلس

عزّز مجلس الضمان الصحي دوره كجهة تنظيمية رائدة لديها القدرة على المرونة والتعلم، من خلال دعم شباب وفتيات الوطن بالتدريب عبر برنامج "تمهير" كجزءٍ من أهدافه الإستراتيجية في تفعيل المسؤولية الاجتماعية.

وساهم المجلس بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تأهيل وتدريب عديد من السعوديين الخريجين والخريجات من الجامعات المحلية والخارجية وإكسابهم الخبرات اللازمة في سبيل تهيئتهم لسوق العمل، فيما تم تكريم مجلس الضمان الصحي من قِبل غرفة الرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كونه إحدى الجهات الرائدة في تأهيل واستقطاب الكفاءات، باستثماره قدرات رأس المال البشري، وإتاحته فرصة التدريب على رأس العمل في مختلف إداراته وأقسامه.

وأعطى مجلس الضمان الصحي أولوية للكوادر الشابة في التوظيف بعد أن استقطب عددًا من المتدربين والمتدربات للعمل فيه رسميًا بعد حصولهم على الدعم التدريبي الكامل وبعد استيفاء إجراءات واشتراطات التوظيف الداخلية والمسابقة الوظيفية، إشارة إلى حرصه التام على تمكين الشباب السعودي، وتعزيز فرصهم لخدمة وطنهم حيث يأتي ذلك مواكباً لرؤية المملكة 2030 باستثمار رأس المال البشري ودعم الشباب السعودي وصقل مهاراتهم.

وتجاوز عدد المستفيدين من تدريب وتأهيل مجلس الضمان الصحي في برنامج تمهير 170 متدرباً ومتدربة من مختلف التخصصات الجامعية، في ظل زيادة نسبة القبول من عام إلى آخر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي، أحمد أبو عمارة، دور الإدارة التنفيذية للموارد البشرية والخدمات المساندة في تفعيل عديد من المبادرات التي تخدم الخريجين والخريجات كجزء من دوره في المسؤولية الاجتماعية.

وذكر أن برنامج تمهير أحد أهم البرامج لتدريب وتأهيل الكوادر السعودية الشابة وتجهيزهم لسوق العمل، ويعد من المبادرات المميزة التي تمت بين غرفة الرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتمكين أبناء وبنات الوطن من اكتساب المهارات اللازمة تمهيدًا لأخذ مواقعهم العملية في الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى حرص المجلس على قبول الخريجين والخريجات لتدريبهم وتأهيلهم، واستقطاب المتميزين للعمل رسميًا، بحسب الحاجة والإمكانات وفق التخصصات المطلوبة، وأهمية الاستفادة من الكوادر الوطنية الشابة وتمكينهم من خدمة وطنهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتهيئتهم لسوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الضمان الصحي" يؤهل أكثر من 170 متدربًا ومتدربة لسوق العمل
سبق

عزّز مجلس الضمان الصحي دوره كجهة تنظيمية رائدة لديها القدرة على المرونة والتعلم، من خلال دعم شباب وفتيات الوطن بالتدريب عبر برنامج "تمهير" كجزءٍ من أهدافه الإستراتيجية في تفعيل المسؤولية الاجتماعية.

وساهم المجلس بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تأهيل وتدريب عديد من السعوديين الخريجين والخريجات من الجامعات المحلية والخارجية وإكسابهم الخبرات اللازمة في سبيل تهيئتهم لسوق العمل، فيما تم تكريم مجلس الضمان الصحي من قِبل غرفة الرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كونه إحدى الجهات الرائدة في تأهيل واستقطاب الكفاءات، باستثماره قدرات رأس المال البشري، وإتاحته فرصة التدريب على رأس العمل في مختلف إداراته وأقسامه.

وأعطى مجلس الضمان الصحي أولوية للكوادر الشابة في التوظيف بعد أن استقطب عددًا من المتدربين والمتدربات للعمل فيه رسميًا بعد حصولهم على الدعم التدريبي الكامل وبعد استيفاء إجراءات واشتراطات التوظيف الداخلية والمسابقة الوظيفية، إشارة إلى حرصه التام على تمكين الشباب السعودي، وتعزيز فرصهم لخدمة وطنهم حيث يأتي ذلك مواكباً لرؤية المملكة 2030 باستثمار رأس المال البشري ودعم الشباب السعودي وصقل مهاراتهم.

وتجاوز عدد المستفيدين من تدريب وتأهيل مجلس الضمان الصحي في برنامج تمهير 170 متدرباً ومتدربة من مختلف التخصصات الجامعية، في ظل زيادة نسبة القبول من عام إلى آخر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي، أحمد أبو عمارة، دور الإدارة التنفيذية للموارد البشرية والخدمات المساندة في تفعيل عديد من المبادرات التي تخدم الخريجين والخريجات كجزء من دوره في المسؤولية الاجتماعية.

وذكر أن برنامج تمهير أحد أهم البرامج لتدريب وتأهيل الكوادر السعودية الشابة وتجهيزهم لسوق العمل، ويعد من المبادرات المميزة التي تمت بين غرفة الرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتمكين أبناء وبنات الوطن من اكتساب المهارات اللازمة تمهيدًا لأخذ مواقعهم العملية في الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى حرص المجلس على قبول الخريجين والخريجات لتدريبهم وتأهيلهم، واستقطاب المتميزين للعمل رسميًا، بحسب الحاجة والإمكانات وفق التخصصات المطلوبة، وأهمية الاستفادة من الكوادر الوطنية الشابة وتمكينهم من خدمة وطنهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتهيئتهم لسوق العمل.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
01:17 PM

"الضمان الصحي" يؤهل أكثر من 170 متدربًا ومتدربة لسوق العمل

عبر برنامج "تمهير" في إطار تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمجلس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
284

عزّز مجلس الضمان الصحي دوره كجهة تنظيمية رائدة لديها القدرة على المرونة والتعلم، من خلال دعم شباب وفتيات الوطن بالتدريب عبر برنامج "تمهير" كجزءٍ من أهدافه الإستراتيجية في تفعيل المسؤولية الاجتماعية.

وساهم المجلس بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تأهيل وتدريب عديد من السعوديين الخريجين والخريجات من الجامعات المحلية والخارجية وإكسابهم الخبرات اللازمة في سبيل تهيئتهم لسوق العمل، فيما تم تكريم مجلس الضمان الصحي من قِبل غرفة الرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كونه إحدى الجهات الرائدة في تأهيل واستقطاب الكفاءات، باستثماره قدرات رأس المال البشري، وإتاحته فرصة التدريب على رأس العمل في مختلف إداراته وأقسامه.

وأعطى مجلس الضمان الصحي أولوية للكوادر الشابة في التوظيف بعد أن استقطب عددًا من المتدربين والمتدربات للعمل فيه رسميًا بعد حصولهم على الدعم التدريبي الكامل وبعد استيفاء إجراءات واشتراطات التوظيف الداخلية والمسابقة الوظيفية، إشارة إلى حرصه التام على تمكين الشباب السعودي، وتعزيز فرصهم لخدمة وطنهم حيث يأتي ذلك مواكباً لرؤية المملكة 2030 باستثمار رأس المال البشري ودعم الشباب السعودي وصقل مهاراتهم.

وتجاوز عدد المستفيدين من تدريب وتأهيل مجلس الضمان الصحي في برنامج تمهير 170 متدرباً ومتدربة من مختلف التخصصات الجامعية، في ظل زيادة نسبة القبول من عام إلى آخر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي، أحمد أبو عمارة، دور الإدارة التنفيذية للموارد البشرية والخدمات المساندة في تفعيل عديد من المبادرات التي تخدم الخريجين والخريجات كجزء من دوره في المسؤولية الاجتماعية.

وذكر أن برنامج تمهير أحد أهم البرامج لتدريب وتأهيل الكوادر السعودية الشابة وتجهيزهم لسوق العمل، ويعد من المبادرات المميزة التي تمت بين غرفة الرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتمكين أبناء وبنات الوطن من اكتساب المهارات اللازمة تمهيدًا لأخذ مواقعهم العملية في الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى حرص المجلس على قبول الخريجين والخريجات لتدريبهم وتأهيلهم، واستقطاب المتميزين للعمل رسميًا، بحسب الحاجة والإمكانات وفق التخصصات المطلوبة، وأهمية الاستفادة من الكوادر الوطنية الشابة وتمكينهم من خدمة وطنهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتهيئتهم لسوق العمل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,729
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,407

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة