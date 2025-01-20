صورة حديثة.. ولي العهد مع عدد من الأمراء في "العلا"

بعد أن تحولت إلى وجهة عالمية للتراث

نشر وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله الفرحان، صورة حديثة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في محافظة العلا.

وظهر في الصورة الأمير خالد بن سطام بن سعود والأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير سلمان بن طلال بن سعود في مطعم "انابلز" في العلا، الذي يعتبر أحد أرقى المطاعم العالمية ولم يسبق له أن افتتح موقعاً مؤقتاً في أي بقعة من العالم سوى في محافظة العلا من ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

يشار إلى أن مهرجان شتاء طنطورة 2020 عاد مجدداً للموسم الثاني، إلى منطقة العلا مع الأنشطة الأسطورية الجديدة، التي تدشن في المملكة لأول مرة، مع حضور ضيوف ينثرون الفنون الجديدة، والتي تُطرح للجمهور لأول مرة ويتضمن الموسم الثاني تجارِب سياحية مميزة وتجارب خيالية.

يذكر أن محافظة العلا، منذ إعلان رؤية العلا بتوقيع قائد الرؤية الطموحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لم تعد كالأمس، حيث أصبحت هذه المحافظة الشاهدة على تعاقب الحضارات العريقة على أرضها؛ إذ تبوح صخورها بحكايات لأقوام خلدوا آثارهم ونمط حياتهم بمنحوتات شامخة على جبالها، تعيش اليوم عصر رؤية العلا والذي حولها إلى وجهة عالمية للتراث.

وتعد محافظة العلا من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ في المملكة العربية السعودية، وتحوي آثاراً عظيمة، بعضها ظاهر، وبعضها مدفون تحت الأرض، وفيها آثار موغلة في القِدَم، كآثار قوم ثمود ومدائن صالح والحجر، وهي مدينة سياحية متكاملة.

وتعد مدائن صالح، أول موقع سعودي تضمه منظمة "اليونسكو" إلى قائمتها للتراث العالمي، وهو موقع تاريخي عريق.