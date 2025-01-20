النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صورة حديثة.. ولي العهد مع عدد من الأمراء في "العلا"

بعد أن تحولت إلى وجهة عالمية للتراث

نشر وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله الفرحان، صورة حديثة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في محافظة العلا.

وظهر في الصورة الأمير خالد بن سطام بن سعود والأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير سلمان بن طلال بن سعود في مطعم "انابلز" في العلا، الذي يعتبر أحد أرقى المطاعم العالمية ولم يسبق له أن افتتح موقعاً مؤقتاً في أي بقعة من العالم سوى في محافظة العلا من ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

يشار إلى أن مهرجان شتاء طنطورة 2020 عاد مجدداً للموسم الثاني، إلى منطقة العلا مع الأنشطة الأسطورية الجديدة، التي تدشن في المملكة لأول مرة، مع حضور ضيوف ينثرون الفنون الجديدة، والتي تُطرح للجمهور لأول مرة ويتضمن الموسم الثاني تجارِب سياحية مميزة وتجارب خيالية.

يذكر أن محافظة العلا، منذ إعلان رؤية العلا بتوقيع قائد الرؤية الطموحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لم تعد كالأمس، حيث أصبحت هذه المحافظة الشاهدة على تعاقب الحضارات العريقة على أرضها؛ إذ تبوح صخورها بحكايات لأقوام خلدوا آثارهم ونمط حياتهم بمنحوتات شامخة على جبالها، تعيش اليوم عصر رؤية العلا والذي حولها إلى وجهة عالمية للتراث.

وتعد محافظة العلا من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ في المملكة العربية السعودية، وتحوي آثاراً عظيمة، بعضها ظاهر، وبعضها مدفون تحت الأرض، وفيها آثار موغلة في القِدَم، كآثار قوم ثمود ومدائن صالح والحجر، وهي مدينة سياحية متكاملة.

وتعد مدائن صالح، أول موقع سعودي تضمه منظمة "اليونسكو" إلى قائمتها للتراث العالمي، وهو موقع تاريخي عريق.

الأمير محمد بن سلمان الأمير بدر بن عبدالله الفرحان العلا شتاء طنطورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صورة حديثة.. ولي العهد مع عدد من الأمراء في "العلا"
سبق

نشر وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله الفرحان، صورة حديثة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في محافظة العلا.

وظهر في الصورة الأمير خالد بن سطام بن سعود والأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير سلمان بن طلال بن سعود في مطعم "انابلز" في العلا، الذي يعتبر أحد أرقى المطاعم العالمية ولم يسبق له أن افتتح موقعاً مؤقتاً في أي بقعة من العالم سوى في محافظة العلا من ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

يشار إلى أن مهرجان شتاء طنطورة 2020 عاد مجدداً للموسم الثاني، إلى منطقة العلا مع الأنشطة الأسطورية الجديدة، التي تدشن في المملكة لأول مرة، مع حضور ضيوف ينثرون الفنون الجديدة، والتي تُطرح للجمهور لأول مرة ويتضمن الموسم الثاني تجارِب سياحية مميزة وتجارب خيالية.

يذكر أن محافظة العلا، منذ إعلان رؤية العلا بتوقيع قائد الرؤية الطموحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لم تعد كالأمس، حيث أصبحت هذه المحافظة الشاهدة على تعاقب الحضارات العريقة على أرضها؛ إذ تبوح صخورها بحكايات لأقوام خلدوا آثارهم ونمط حياتهم بمنحوتات شامخة على جبالها، تعيش اليوم عصر رؤية العلا والذي حولها إلى وجهة عالمية للتراث.

وتعد محافظة العلا من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ في المملكة العربية السعودية، وتحوي آثاراً عظيمة، بعضها ظاهر، وبعضها مدفون تحت الأرض، وفيها آثار موغلة في القِدَم، كآثار قوم ثمود ومدائن صالح والحجر، وهي مدينة سياحية متكاملة.

وتعد مدائن صالح، أول موقع سعودي تضمه منظمة "اليونسكو" إلى قائمتها للتراث العالمي، وهو موقع تاريخي عريق.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
07:58 PM

صورة حديثة.. ولي العهد مع عدد من الأمراء في "العلا"

بعد أن تحولت إلى وجهة عالمية للتراث

A A A
بدر الجبل - تبوك
4
48,806

نشر وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله الفرحان، صورة حديثة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في محافظة العلا.

وظهر في الصورة الأمير خالد بن سطام بن سعود والأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير سلمان بن طلال بن سعود في مطعم "انابلز" في العلا، الذي يعتبر أحد أرقى المطاعم العالمية ولم يسبق له أن افتتح موقعاً مؤقتاً في أي بقعة من العالم سوى في محافظة العلا من ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

يشار إلى أن مهرجان شتاء طنطورة 2020 عاد مجدداً للموسم الثاني، إلى منطقة العلا مع الأنشطة الأسطورية الجديدة، التي تدشن في المملكة لأول مرة، مع حضور ضيوف ينثرون الفنون الجديدة، والتي تُطرح للجمهور لأول مرة ويتضمن الموسم الثاني تجارِب سياحية مميزة وتجارب خيالية.

يذكر أن محافظة العلا، منذ إعلان رؤية العلا بتوقيع قائد الرؤية الطموحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لم تعد كالأمس، حيث أصبحت هذه المحافظة الشاهدة على تعاقب الحضارات العريقة على أرضها؛ إذ تبوح صخورها بحكايات لأقوام خلدوا آثارهم ونمط حياتهم بمنحوتات شامخة على جبالها، تعيش اليوم عصر رؤية العلا والذي حولها إلى وجهة عالمية للتراث.

وتعد محافظة العلا من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ في المملكة العربية السعودية، وتحوي آثاراً عظيمة، بعضها ظاهر، وبعضها مدفون تحت الأرض، وفيها آثار موغلة في القِدَم، كآثار قوم ثمود ومدائن صالح والحجر، وهي مدينة سياحية متكاملة.

وتعد مدائن صالح، أول موقع سعودي تضمه منظمة "اليونسكو" إلى قائمتها للتراث العالمي، وهو موقع تاريخي عريق.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,065
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,486
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,121

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة