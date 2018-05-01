النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مواطنين في صحراء الربع الخالي

"العتيبي": يعملان بشركة حفر وعلقت سيارتهما بالرمال بالطريق المؤدي لحقل شيبة

أنقذ رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الاثنين شخصين علقت سيارتهما بالرمال في حدود مسؤوليات قطاع البطحاء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي لـ "سبق" أن دوريات حرس الحدود بقطاع البطحاء باشرت بلاغًا، عبر هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) ، من شخصين يعملان بشركة حفر علقت سيارتهما بالرمال بجانب الطريق المؤدي إلى (حقل الشيبة) في صحراء الربع الخالي.

وأشار إلى أنه "تم البحث عنهما بمساندة مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي (DMRCC)، وتم بتوفيق الله تحديد موقعهما وتقديم المساعدة اللازمة، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد".

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع تعليمات السلامة وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة متمنيًا السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مواطنين في صحراء الربع الخالي
سبق

أنقذ رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الاثنين شخصين علقت سيارتهما بالرمال في حدود مسؤوليات قطاع البطحاء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي لـ "سبق" أن دوريات حرس الحدود بقطاع البطحاء باشرت بلاغًا، عبر هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) ، من شخصين يعملان بشركة حفر علقت سيارتهما بالرمال بجانب الطريق المؤدي إلى (حقل الشيبة) في صحراء الربع الخالي.

وأشار إلى أنه "تم البحث عنهما بمساندة مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي (DMRCC)، وتم بتوفيق الله تحديد موقعهما وتقديم المساعدة اللازمة، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد".

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع تعليمات السلامة وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة متمنيًا السلامة للجميع.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
10:54 PM

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مواطنين في صحراء الربع الخالي

"العتيبي": يعملان بشركة حفر وعلقت سيارتهما بالرمال بالطريق المؤدي لحقل شيبة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
3
2,518

أنقذ رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الاثنين شخصين علقت سيارتهما بالرمال في حدود مسؤوليات قطاع البطحاء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي لـ "سبق" أن دوريات حرس الحدود بقطاع البطحاء باشرت بلاغًا، عبر هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) ، من شخصين يعملان بشركة حفر علقت سيارتهما بالرمال بجانب الطريق المؤدي إلى (حقل الشيبة) في صحراء الربع الخالي.

وأشار إلى أنه "تم البحث عنهما بمساندة مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي (DMRCC)، وتم بتوفيق الله تحديد موقعهما وتقديم المساعدة اللازمة، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد".

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع تعليمات السلامة وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة متمنيًا السلامة للجميع.

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,418
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,109
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,182
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,304

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة