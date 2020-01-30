صحف "البرتغال": ضمك يبقي "النصر" تحت رحمة "الهلال" و الـ "VAR" أنقذ "فيتوريا"

اهتمت الصحف البرتغالية المختلفة بالنتيجة التي آلت إليها مباراة النصر أمام ضمك في الجولة الـ 16 من الدوري السعودي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث كان ضمك البادئ بالتسجيل قبل أن يعادل المغربي عبدالرزاق حمد الله النتيجة لفريقه في الدقيقة الـ 8 من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

صحيفة "Abola” البرتغالية الواسعة الانتشار قالت إن ضمك متذيل ترتيب الدوري أبقى النصر تحت رحمة الهلال في إشارة لأن الفريق قد يفقد صدارة الدوري حال فوز الهلال في المباراة المقبلة (يواجه أبها غداً الجمعة).

صحيفة "maisfutebol" قالت إن تقنية الڤار كانت رحيمة بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا وأنها أنقذت فريقه من هزيمة مخجلة أمام الفريق صاحب المركز الأخير في مسابقة الدوري هناك.

صحيفة "360 sport” المغربية الناطقة باللغة الفرنسية قالت إن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لا يزال يواصل مهمته في إنقاذ فريقه في اللحظات الأخيرة.

يذكر أنه بتلك النتيجة فإن النصر حافظ على صدارته لجدول ترتيب المسابقة بصورة مؤقته عند النقطة 34 في انتظار مباراة الهلال "32" نقطة القادمة.