النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحف "البرتغال": ضمك يبقي "النصر" تحت رحمة "الهلال" و الـ "VAR" أنقذ "فيتوريا"

اهتمت الصحف البرتغالية المختلفة بالنتيجة التي آلت إليها مباراة النصر أمام ضمك في الجولة الـ 16 من الدوري السعودي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث كان ضمك البادئ بالتسجيل قبل أن يعادل المغربي عبدالرزاق حمد الله النتيجة لفريقه في الدقيقة الـ 8 من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

صحيفة "Abola” البرتغالية الواسعة الانتشار قالت إن ضمك متذيل ترتيب الدوري أبقى النصر تحت رحمة الهلال في إشارة لأن الفريق قد يفقد صدارة الدوري حال فوز الهلال في المباراة المقبلة (يواجه أبها غداً الجمعة).

صحيفة "maisfutebol" قالت إن تقنية الڤار كانت رحيمة بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا وأنها أنقذت فريقه من هزيمة مخجلة أمام الفريق صاحب المركز الأخير في مسابقة الدوري هناك.

صحيفة "360 sport” المغربية الناطقة باللغة الفرنسية قالت إن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لا يزال يواصل مهمته في إنقاذ فريقه في اللحظات الأخيرة.

يذكر أنه بتلك النتيجة فإن النصر حافظ على صدارته لجدول ترتيب المسابقة بصورة مؤقته عند النقطة 34 في انتظار مباراة الهلال "32" نقطة القادمة.

النصر ضمك دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تقنية VAR الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحف "البرتغال": ضمك يبقي "النصر" تحت رحمة "الهلال" و الـ "VAR" أنقذ "فيتوريا"
سبق

اهتمت الصحف البرتغالية المختلفة بالنتيجة التي آلت إليها مباراة النصر أمام ضمك في الجولة الـ 16 من الدوري السعودي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث كان ضمك البادئ بالتسجيل قبل أن يعادل المغربي عبدالرزاق حمد الله النتيجة لفريقه في الدقيقة الـ 8 من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

صحيفة "Abola” البرتغالية الواسعة الانتشار قالت إن ضمك متذيل ترتيب الدوري أبقى النصر تحت رحمة الهلال في إشارة لأن الفريق قد يفقد صدارة الدوري حال فوز الهلال في المباراة المقبلة (يواجه أبها غداً الجمعة).

صحيفة "maisfutebol" قالت إن تقنية الڤار كانت رحيمة بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا وأنها أنقذت فريقه من هزيمة مخجلة أمام الفريق صاحب المركز الأخير في مسابقة الدوري هناك.

صحيفة "360 sport” المغربية الناطقة باللغة الفرنسية قالت إن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لا يزال يواصل مهمته في إنقاذ فريقه في اللحظات الأخيرة.

يذكر أنه بتلك النتيجة فإن النصر حافظ على صدارته لجدول ترتيب المسابقة بصورة مؤقته عند النقطة 34 في انتظار مباراة الهلال "32" نقطة القادمة.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
10:37 PM

صحف "البرتغال": ضمك يبقي "النصر" تحت رحمة "الهلال" و الـ "VAR" أنقذ "فيتوريا"

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
1,156

اهتمت الصحف البرتغالية المختلفة بالنتيجة التي آلت إليها مباراة النصر أمام ضمك في الجولة الـ 16 من الدوري السعودي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث كان ضمك البادئ بالتسجيل قبل أن يعادل المغربي عبدالرزاق حمد الله النتيجة لفريقه في الدقيقة الـ 8 من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

صحيفة "Abola” البرتغالية الواسعة الانتشار قالت إن ضمك متذيل ترتيب الدوري أبقى النصر تحت رحمة الهلال في إشارة لأن الفريق قد يفقد صدارة الدوري حال فوز الهلال في المباراة المقبلة (يواجه أبها غداً الجمعة).

صحيفة "maisfutebol" قالت إن تقنية الڤار كانت رحيمة بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا وأنها أنقذت فريقه من هزيمة مخجلة أمام الفريق صاحب المركز الأخير في مسابقة الدوري هناك.

صحيفة "360 sport” المغربية الناطقة باللغة الفرنسية قالت إن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لا يزال يواصل مهمته في إنقاذ فريقه في اللحظات الأخيرة.

يذكر أنه بتلك النتيجة فإن النصر حافظ على صدارته لجدول ترتيب المسابقة بصورة مؤقته عند النقطة 34 في انتظار مباراة الهلال "32" نقطة القادمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
2,910
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,168
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,692
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,354

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة