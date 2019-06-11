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استشاري: "الالتزام المجتمعي" طوق النجاة من "كورونا" في الدول المتعافية.. المسؤولية علينا

معلقاً على تسجيل أعلى حالات إصابات بالفيروس لليوم

قال استشاري في طب الأسرة والمجتمع إن الدراسات التي نشرت في الدول التي تمكنت من محاصرة الفيروس أشارت إلى أن الالتزام الكبير الجاد من أفراد المجتمع كان السبب في هذه النتائج، مشدداً على أن المملكة تمر بمنعطف مهم يتطلب من الجميع الالتزام الجاد.

جاء ذلك خلال تعليق الدكتور خالد العمري لبرنامج "أخباركم" على قناة المجد، حيث سجلت المملكة اليوم أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الملاحظ في الآونة الأخيرة زيادة عدد الإصابات المسجلة يومياً، ما يعكس عدم الالتزام بالنصائح والإرشادات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن عدم الالتزام، سواء من الأشخاص المصابين أو من بقية أفراد المجتمع، هو السبب المباشر في ازدياد عدد الحالات، وهنا تقع المسؤولية علينا في الوقت الحالي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين، والالتزام بلبس الكمامة عند الخروج، وعدم مصافحة الآخرين، وعدم حضور المناسبات.

وأشار الدكتور خالد العمري إلى أن الالتزام بتلك الإرشادات سيكون له دور كبير في خفض نسب الإصابة بكورونا خلال الأيام المقبلة.

وبين أن كثيراً من الدراسات التي نشرت في الدول التي تمكنت من محاصرة الفيروس بينت أن محاصرته كانت بسبب الالتزام الكبير الجاد من أفراد المجتمع.

وفي الختام قال "العمر" إن المملكة من أكثر الدول أماناً في مواجهة فيروس كورونا، حيث إن ترتيبها 17 عالمياً بفضل الله ثم الدعم الكامل من خادم الحرمين وجهود وزارة الصحة، وتبقى المسؤولية والالتزام من المجتمع في المحافظة على هذا النجاح الذي وصلنا إليه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري: "الالتزام المجتمعي" طوق النجاة من "كورونا" في الدول المتعافية.. المسؤولية علينا
سبق

قال استشاري في طب الأسرة والمجتمع إن الدراسات التي نشرت في الدول التي تمكنت من محاصرة الفيروس أشارت إلى أن الالتزام الكبير الجاد من أفراد المجتمع كان السبب في هذه النتائج، مشدداً على أن المملكة تمر بمنعطف مهم يتطلب من الجميع الالتزام الجاد.

جاء ذلك خلال تعليق الدكتور خالد العمري لبرنامج "أخباركم" على قناة المجد، حيث سجلت المملكة اليوم أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الملاحظ في الآونة الأخيرة زيادة عدد الإصابات المسجلة يومياً، ما يعكس عدم الالتزام بالنصائح والإرشادات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن عدم الالتزام، سواء من الأشخاص المصابين أو من بقية أفراد المجتمع، هو السبب المباشر في ازدياد عدد الحالات، وهنا تقع المسؤولية علينا في الوقت الحالي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين، والالتزام بلبس الكمامة عند الخروج، وعدم مصافحة الآخرين، وعدم حضور المناسبات.

وأشار الدكتور خالد العمري إلى أن الالتزام بتلك الإرشادات سيكون له دور كبير في خفض نسب الإصابة بكورونا خلال الأيام المقبلة.

وبين أن كثيراً من الدراسات التي نشرت في الدول التي تمكنت من محاصرة الفيروس بينت أن محاصرته كانت بسبب الالتزام الكبير الجاد من أفراد المجتمع.

وفي الختام قال "العمر" إن المملكة من أكثر الدول أماناً في مواجهة فيروس كورونا، حيث إن ترتيبها 17 عالمياً بفضل الله ثم الدعم الكامل من خادم الحرمين وجهود وزارة الصحة، وتبقى المسؤولية والالتزام من المجتمع في المحافظة على هذا النجاح الذي وصلنا إليه.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
10:14 PM

استشاري: "الالتزام المجتمعي" طوق النجاة من "كورونا" في الدول المتعافية.. المسؤولية علينا

معلقاً على تسجيل أعلى حالات إصابات بالفيروس لليوم

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زيد الخمشي - الرياض
0
1,012

قال استشاري في طب الأسرة والمجتمع إن الدراسات التي نشرت في الدول التي تمكنت من محاصرة الفيروس أشارت إلى أن الالتزام الكبير الجاد من أفراد المجتمع كان السبب في هذه النتائج، مشدداً على أن المملكة تمر بمنعطف مهم يتطلب من الجميع الالتزام الجاد.

جاء ذلك خلال تعليق الدكتور خالد العمري لبرنامج "أخباركم" على قناة المجد، حيث سجلت المملكة اليوم أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الملاحظ في الآونة الأخيرة زيادة عدد الإصابات المسجلة يومياً، ما يعكس عدم الالتزام بالنصائح والإرشادات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن عدم الالتزام، سواء من الأشخاص المصابين أو من بقية أفراد المجتمع، هو السبب المباشر في ازدياد عدد الحالات، وهنا تقع المسؤولية علينا في الوقت الحالي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين، والالتزام بلبس الكمامة عند الخروج، وعدم مصافحة الآخرين، وعدم حضور المناسبات.

وأشار الدكتور خالد العمري إلى أن الالتزام بتلك الإرشادات سيكون له دور كبير في خفض نسب الإصابة بكورونا خلال الأيام المقبلة.

وبين أن كثيراً من الدراسات التي نشرت في الدول التي تمكنت من محاصرة الفيروس بينت أن محاصرته كانت بسبب الالتزام الكبير الجاد من أفراد المجتمع.

وفي الختام قال "العمر" إن المملكة من أكثر الدول أماناً في مواجهة فيروس كورونا، حيث إن ترتيبها 17 عالمياً بفضل الله ثم الدعم الكامل من خادم الحرمين وجهود وزارة الصحة، وتبقى المسؤولية والالتزام من المجتمع في المحافظة على هذا النجاح الذي وصلنا إليه.

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