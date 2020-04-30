"المسيليم" مستغربًا : كرة القدم تمر بظروف صعبة وبعضهم يردد الشائعات

أكد ياسر المسيليم حارس مرمى فريق الأهلي أنه باقٍ ضمن كتيبة الفريق ولا نية للخروج من أسواره.

وأشار إلى أن ما يتردد حول رحيله من النادي، وحقيقة طلبه فسخ عقده، بعد دخوله الفترة الحرة غير صحيح.

وأكد "المسيليم" من خلال حسابه الشخصي على "سناب شات" عدم صحة ما يتردد عن رحيله لنادٍ آخر، مستغربًا تلك الإشاعة التي يتناقلها بعضهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم، وتفشي جائحة كورونا، وبالتالي توقف الأنشطة الرياضية كافة.