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النيابة العامة تحقق مع شخصين لتحويلهما مبالغ كبيرة بطرق غير مشروعة

لجهات مجهولة ومخالفة لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن أن تحقيقات الدائرة المختصة، تكشَّف لها قيام مقيمين من جنسية عربية في محافظة جدة بممارسة أعمال غير نظامية، متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة، ولجهات مجهولة.

وأوضح المصدر أن "الدائرة باشرت إجراءات التحقيق المالي الموازي ودراسة الأسلوب الإجرامي والملاءة المالية للمذكورين، وأسفرت تلك الإجراءات عما أشير إليه بحقهما، وتواطؤ مواطنين معهما؛ عبر تمكينهما من حساباتهم البنكية، وتم إيقافهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية تجاههم".

كما أشار المصدر إلى أن مثل هذه الجرائم والسلوكيات تعتبر مجرمة؛ طبقاً لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة تحقق مع شخصين لتحويلهما مبالغ كبيرة بطرق غير مشروعة
سبق

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن أن تحقيقات الدائرة المختصة، تكشَّف لها قيام مقيمين من جنسية عربية في محافظة جدة بممارسة أعمال غير نظامية، متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة، ولجهات مجهولة.

وأوضح المصدر أن "الدائرة باشرت إجراءات التحقيق المالي الموازي ودراسة الأسلوب الإجرامي والملاءة المالية للمذكورين، وأسفرت تلك الإجراءات عما أشير إليه بحقهما، وتواطؤ مواطنين معهما؛ عبر تمكينهما من حساباتهم البنكية، وتم إيقافهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية تجاههم".

كما أشار المصدر إلى أن مثل هذه الجرائم والسلوكيات تعتبر مجرمة؛ طبقاً لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
07:15 PM
اخر تعديل
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
07:50 PM

النيابة العامة تحقق مع شخصين لتحويلهما مبالغ كبيرة بطرق غير مشروعة

لجهات مجهولة ومخالفة لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
12,266

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن أن تحقيقات الدائرة المختصة، تكشَّف لها قيام مقيمين من جنسية عربية في محافظة جدة بممارسة أعمال غير نظامية، متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة، ولجهات مجهولة.

وأوضح المصدر أن "الدائرة باشرت إجراءات التحقيق المالي الموازي ودراسة الأسلوب الإجرامي والملاءة المالية للمذكورين، وأسفرت تلك الإجراءات عما أشير إليه بحقهما، وتواطؤ مواطنين معهما؛ عبر تمكينهما من حساباتهم البنكية، وتم إيقافهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية تجاههم".

كما أشار المصدر إلى أن مثل هذه الجرائم والسلوكيات تعتبر مجرمة؛ طبقاً لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك.

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