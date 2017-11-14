النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تشجير المدينة".. 100 ألف شجرة تنتظر المشاركة و"سبق" تزور المشتل الرئيسي

ضمن المرحلة الأولى.. وتهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي

مع انطلاق مبادرة "تشجير المدينة" في مرحلتها الأولى التي تهدف إلى غرس 100 ألف شجرة ضمن المبادرات المجتمعية التي تطلقها الأمانة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الحملة التي تقودها بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي من خلال التوسع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة؛ تَجَوّلت عدسة "سبق" في مشتل الأمانة الرئيسي بطريق العيون الذي يحتضن المئات من أنواع متعددة من الأشجار، وسط عمليات إنتاج للمزيد من تلك الأشجار لغرسها في الشوارع والميادين؛ فضلًا عن دعم العديد من المواطنين للتشجير أمام منازلهم وفقًا لموقع إلكتروني يتم التسجيل فيه؛ بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لغرس الأشجار في الأحياء وأمام المنازل والمدارس والمساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومشاركة المتطوعين تحت إشراف أمانة المدينة.

وكان أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي؛ قد أوضح -في تصريح سابق- أن المبادرة تأتي في إطار جهود الأمانة لتوعية المجتمع للاهتمام بالبيئة وتوسيع نطاق المساحات الخضراء والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي، بالإضافة إلى توجيه مصادر المياه المجددة للاستخدام في زراعة وري الأشجار التي ستشرع الأمانة تسليمها للمواطنين مجانًا ضمن خطة الأمانة في تأهيل المسطحات الخضراء وأشجار الطرقات والحدائق والساحات البلدية في المنطقة.

وأفاد المهندس البليهشي بأن أمانة المدينة المنورة تتلقى طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة عبر الموقع الإلكتروني للأمانة.

(http://www.amana-md.gov.sa/Pages/esrvices/afforstation.aspx)

تشجير المدينة أمانة المدينة المنوره

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تشجير المدينة".. 100 ألف شجرة تنتظر المشاركة و"سبق" تزور المشتل الرئيسي
سبق

مع انطلاق مبادرة "تشجير المدينة" في مرحلتها الأولى التي تهدف إلى غرس 100 ألف شجرة ضمن المبادرات المجتمعية التي تطلقها الأمانة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الحملة التي تقودها بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي من خلال التوسع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة؛ تَجَوّلت عدسة "سبق" في مشتل الأمانة الرئيسي بطريق العيون الذي يحتضن المئات من أنواع متعددة من الأشجار، وسط عمليات إنتاج للمزيد من تلك الأشجار لغرسها في الشوارع والميادين؛ فضلًا عن دعم العديد من المواطنين للتشجير أمام منازلهم وفقًا لموقع إلكتروني يتم التسجيل فيه؛ بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لغرس الأشجار في الأحياء وأمام المنازل والمدارس والمساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومشاركة المتطوعين تحت إشراف أمانة المدينة.

وكان أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي؛ قد أوضح -في تصريح سابق- أن المبادرة تأتي في إطار جهود الأمانة لتوعية المجتمع للاهتمام بالبيئة وتوسيع نطاق المساحات الخضراء والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي، بالإضافة إلى توجيه مصادر المياه المجددة للاستخدام في زراعة وري الأشجار التي ستشرع الأمانة تسليمها للمواطنين مجانًا ضمن خطة الأمانة في تأهيل المسطحات الخضراء وأشجار الطرقات والحدائق والساحات البلدية في المنطقة.

وأفاد المهندس البليهشي بأن أمانة المدينة المنورة تتلقى طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة عبر الموقع الإلكتروني للأمانة.

(http://www.amana-md.gov.sa/Pages/esrvices/afforstation.aspx)

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
08:42 AM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
09:44 AM

"تشجير المدينة".. 100 ألف شجرة تنتظر المشاركة و"سبق" تزور المشتل الرئيسي

ضمن المرحلة الأولى.. وتهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
1,112

مع انطلاق مبادرة "تشجير المدينة" في مرحلتها الأولى التي تهدف إلى غرس 100 ألف شجرة ضمن المبادرات المجتمعية التي تطلقها الأمانة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الحملة التي تقودها بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي من خلال التوسع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة؛ تَجَوّلت عدسة "سبق" في مشتل الأمانة الرئيسي بطريق العيون الذي يحتضن المئات من أنواع متعددة من الأشجار، وسط عمليات إنتاج للمزيد من تلك الأشجار لغرسها في الشوارع والميادين؛ فضلًا عن دعم العديد من المواطنين للتشجير أمام منازلهم وفقًا لموقع إلكتروني يتم التسجيل فيه؛ بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لغرس الأشجار في الأحياء وأمام المنازل والمدارس والمساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومشاركة المتطوعين تحت إشراف أمانة المدينة.

وكان أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي؛ قد أوضح -في تصريح سابق- أن المبادرة تأتي في إطار جهود الأمانة لتوعية المجتمع للاهتمام بالبيئة وتوسيع نطاق المساحات الخضراء والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي، بالإضافة إلى توجيه مصادر المياه المجددة للاستخدام في زراعة وري الأشجار التي ستشرع الأمانة تسليمها للمواطنين مجانًا ضمن خطة الأمانة في تأهيل المسطحات الخضراء وأشجار الطرقات والحدائق والساحات البلدية في المنطقة.

وأفاد المهندس البليهشي بأن أمانة المدينة المنورة تتلقى طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة عبر الموقع الإلكتروني للأمانة.

(http://www.amana-md.gov.sa/Pages/esrvices/afforstation.aspx)

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,355
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,266
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,630
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,928

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة