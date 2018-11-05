"رماية الأطباق" يحقق نتائج متقدمة بالجولات الأولى بالبطولة الآسيوية

تنظمها الكويت وتواصل فعالياتها غدًا

أنهى فريق رماية الأطباق السعودي سكيت والمشاركة في البطولة الآسيوية الرماية حاليًا بالكويت الشقيقة سكيت أول ثلاث جولات هذا اليوم، حيث حقق نتائج متقدمة على النحو التالي:

نتائج منافسات الاسكيت - الجولة الأولى:

- سعد الدوسري 21 من 25

- ماجد التميمي 22 من 25

- سعيد المطيري 24 من 25

نتائج منافسات الاسكيت - الجولة الثانية:

- سعد الدوسري 23 من 25

- ماجد التميمي 22 من 25

- سعيد المطيري 22 من 25

نتائج منافسات الاسكيت - الجولة الثالثة:

- سعد الدوسري 20 من 25

- ماجد التميمي 24 من 25

- سعيد المطيري 20 من 25.

وغدًا يكمل عدد جولتين وبعدها بمجموع النقاط يتحدد النهائي.

يُشار إلى أن فريق المسدس ضغط الهواء سيبدأ تمرينه الرسمي غدًا استعدادًا للمسابقة بعد غدٍ والفريق مكون من الرامي عطا الله العنزي والرامي عقيل البدراني والرامي محمد المالكي.