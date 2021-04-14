‫شاهد.. مواطنون قادمون من الخارج يلوحون بالأعلام الخضراء وجوازاتهم السعودية

‫"سبق" رصدت مظاهر الطمأنينة والفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة

أسهمت عناية قيادتنا الرشيدة بالمواطن السعودي في الخارج من خلال مواجهة أزمة "كورونا "، في استظهار مظاهر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الذين ينتمون له وبقيادته الرشيدة.

وتفصيلاً، كانت توجيهات القيادة في الدولة بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم من القرارات التي تحتاج إلى شجاعة ومبادرة.

‫وهي السمات التي ميزت قيادتنا ودفعت بالمملكة نحو وضعها في قائمة الدول المتميزة التي استطاعت أن تدير أزمة فيروس كورونا وتعاملت مع مواطنيها بكل إنسانية.

‫الجواز السعودي

‫رصدت "سبق" مشاهد ومظاهر عودة المواطنين من الخارج وهم يلوحون بالأعلام الخضراء وجوازاتهم السعودية التي يعتزون بها، والتي أثبتت لهم هذه التجربة التي خاضوها والمحطة التي ساروا فيها بأن دولتهم مختلفة، خلَّاقة قادرة على صناعة عنصر المفاجأة والبناء، وأنها أصقلت ذاتها بالإنسانية والعزة والكرامة، وأمضتْ على بياض في مسارات تحصين أبنائها صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ووضعت حياتهم وديعة يصرف من أجلها الغالي والنفيس.

‫وأصبح المواطن السعودي في هذه الأزمة يعيش من دون توتر أو عصبية وفي طمأنينة وتفاؤل، وهو في حالة متابعة متواصلة ومباشرة على مدار الساعة من قيادته، لكل ما يحفظ سلامته بأدق التفاصيل، وتوفر له جميع الإمكانات والموارد من غذاء ودواء، واستعدادات متكاملة على مختلف الصعد، وفي جميع المجالات والميادين.

‫عودة آمنة

‫فرحة أبناء الوطن العائدين من الخارج برفع العلم السعودي وجوازاتهم السعودية، يعدونه ميثاقًا بالالتزام بهوية الوطن الذين ينتسبون إليه، ودعاء تلهج بهم ألسنتهم للمولى جلت قدرته بأن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه، وعلى سلمان ومحمد سلام.