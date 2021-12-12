الإحصاء الخليجي: قرابة 91 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,588 وحالات التعافي من الفيروس 2,506,696

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ91 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر اليوم الأحد: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 90,791,036 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,534,484 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,506,696 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,588 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.