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الإحصاء الخليجي: قرابة 91 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,588 وحالات التعافي من الفيروس 2,506,696

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ91 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر اليوم الأحد: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 90,791,036 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,534,484 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,506,696 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,588 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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الإحصاء الخليجي: قرابة 91 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %
سبق

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ91 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر اليوم الأحد: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 90,791,036 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,534,484 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,506,696 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,588 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
12:53 PM

الإحصاء الخليجي: قرابة 91 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,588 وحالات التعافي من الفيروس 2,506,696

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ91 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر اليوم الأحد: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 90,791,036 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,534,484 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,506,696 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,588 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,450
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,677
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,390

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