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والد "طفل أبها المنتحر": "الحوت الأزرق" بريئة وهذا هو الجاني .. أمه أول مَن شاهدته متدلياً

قال: كأني استيقظت من جديد وأدركت خطورة ما كان به .. 3 آلاف دقيقة وقطع 92 % من المراحل

أكّد والد طفل أبها عبدالرحمن الأحمري (12 عاماً)؛ أن سبب انتحاره ليست لعبة الحوت الأزرق؛ بل عبارة عن برامج تحوي ألعاباً الكترونية خطرة تستخدم السحر والشعوذة تتسبّب في تدمير النفسية بالكامل، وتجعل الطفل يشعر بظلم مَن حوله، وأنه أصبح شخصاً مهزوماً وطلباته غير مجابة وتقمصه الدور.

وأشار إلى أنه لاحظ عليه في الفترات الأخيرة انعزاله وإدمانه تلك الألعاب، مبيناً أنه بعد وفاة طفله كأنه استيقظ من جديد وأدرك فعلاً خطورة ما كان يقوم به، وأوضح أنه وجد أن طفله مارس اللعبة أكثر من 3 آلاف دقيقة وقطع ما يقارب 92 % من مراحلها.

وقال في حديثه لبرنامج الراصد، أن والدته هي أول مَن شاهدته وهو متدلى بحبل الستارة من عنقه داخل غرفته، لافتاً إلى أنهم كانوا يخططون لزيارة أحد الأقارب في اليوم نفسه؛ حيث اختفى عن الأنظار قبل أن يعثروا عليه وقد فارق الحياة.

وكان الطفل عبدالرحمن؛ الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة قد وُجد منتحراً في غرفته، في حادثة مأساوية هزت الشارع السعودي، وكشفت عمّا يتعرّض له الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية من خلال منظمات مجهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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والد "طفل أبها المنتحر": "الحوت الأزرق" بريئة وهذا هو الجاني .. أمه أول مَن شاهدته متدلياً
سبق

أكّد والد طفل أبها عبدالرحمن الأحمري (12 عاماً)؛ أن سبب انتحاره ليست لعبة الحوت الأزرق؛ بل عبارة عن برامج تحوي ألعاباً الكترونية خطرة تستخدم السحر والشعوذة تتسبّب في تدمير النفسية بالكامل، وتجعل الطفل يشعر بظلم مَن حوله، وأنه أصبح شخصاً مهزوماً وطلباته غير مجابة وتقمصه الدور.

وأشار إلى أنه لاحظ عليه في الفترات الأخيرة انعزاله وإدمانه تلك الألعاب، مبيناً أنه بعد وفاة طفله كأنه استيقظ من جديد وأدرك فعلاً خطورة ما كان يقوم به، وأوضح أنه وجد أن طفله مارس اللعبة أكثر من 3 آلاف دقيقة وقطع ما يقارب 92 % من مراحلها.

وقال في حديثه لبرنامج الراصد، أن والدته هي أول مَن شاهدته وهو متدلى بحبل الستارة من عنقه داخل غرفته، لافتاً إلى أنهم كانوا يخططون لزيارة أحد الأقارب في اليوم نفسه؛ حيث اختفى عن الأنظار قبل أن يعثروا عليه وقد فارق الحياة.

وكان الطفل عبدالرحمن؛ الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة قد وُجد منتحراً في غرفته، في حادثة مأساوية هزت الشارع السعودي، وكشفت عمّا يتعرّض له الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية من خلال منظمات مجهولة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
09:13 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:09 PM

والد "طفل أبها المنتحر": "الحوت الأزرق" بريئة وهذا هو الجاني .. أمه أول مَن شاهدته متدلياً

قال: كأني استيقظت من جديد وأدركت خطورة ما كان به .. 3 آلاف دقيقة وقطع 92 % من المراحل

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
39
121,340

أكّد والد طفل أبها عبدالرحمن الأحمري (12 عاماً)؛ أن سبب انتحاره ليست لعبة الحوت الأزرق؛ بل عبارة عن برامج تحوي ألعاباً الكترونية خطرة تستخدم السحر والشعوذة تتسبّب في تدمير النفسية بالكامل، وتجعل الطفل يشعر بظلم مَن حوله، وأنه أصبح شخصاً مهزوماً وطلباته غير مجابة وتقمصه الدور.

وأشار إلى أنه لاحظ عليه في الفترات الأخيرة انعزاله وإدمانه تلك الألعاب، مبيناً أنه بعد وفاة طفله كأنه استيقظ من جديد وأدرك فعلاً خطورة ما كان يقوم به، وأوضح أنه وجد أن طفله مارس اللعبة أكثر من 3 آلاف دقيقة وقطع ما يقارب 92 % من مراحلها.

وقال في حديثه لبرنامج الراصد، أن والدته هي أول مَن شاهدته وهو متدلى بحبل الستارة من عنقه داخل غرفته، لافتاً إلى أنهم كانوا يخططون لزيارة أحد الأقارب في اليوم نفسه؛ حيث اختفى عن الأنظار قبل أن يعثروا عليه وقد فارق الحياة.

وكان الطفل عبدالرحمن؛ الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة قد وُجد منتحراً في غرفته، في حادثة مأساوية هزت الشارع السعودي، وكشفت عمّا يتعرّض له الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية من خلال منظمات مجهولة.

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