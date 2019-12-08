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"الحربي" عن استئناف رحلات قطار الحرمين السريع: أتممنا جميع الاختبارات اللازمة

مدير عام التشغيل والصيانة أكد استمرار العمل بمحطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، اليوم، عن استئناف رحلاتها -بمشيئة الله تعالى- يوم الأربعاء المقبل الحادي عشر من ديسمبر الجاري؛ وذلك بعد جاهزيته للتشغيل، ونجاحها في تجهيز محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأشار مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي، إلى أن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين ما بين محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة؛ مؤكدًا جاهزيته للتشغيل، بعد إتمام جميع الاختبارات اللازمة من خلال الرحلات التجريبية، والتحقق من المعايير؛ لضمان التشغيل الآمن؛ على أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة الأسبوع الذي يليه.

وقال الحربي: إن محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة، ستخدم سكان محافظة جدة في الفترة الحالية"؛ مؤكدًا استمرار العمل في محطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها للخدمة.

وأضاف أن محطة قطار المطار تستطيع تسيير رحلةٍ كل 10 دقائق في أوقات الذروة؛ بفضل وجود 6 أرصفة يبلغ طول الرصيف الواحد منها 519 مترًا، وهو قادر على استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكبًا لكل رحلة مزدوجة؛ مما يرفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويًّا، كما أتيح للراغبين في السفر عبر القطار، إمكانية حجز التذاكر من خلال قنوات الحجز المعروفة بما فيها الموقع الإلكتروني وتطبيق الحجوازات.

وتمتد محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم صالتين لدرجة الأعمال وكبار الشخصيات، ويعمل على إدارتها كوادر سعودية مؤهلة ممن تم تدريبهم وفق أحدث معايير الأمن والسلامة العالمية.

يُذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع، سيستمر في تسهيل تجربة المسافرين، ويمكن لهم حجز تذاكر السفر عبر مختلف المحطات، من خلال الموقع الإلكتروني الذي يوفّر عدة طرق لسداد قيمة التذكرة؛ إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة "مدى" البنكية، أو عبر خدمة "سداد" المتاحة في الموقع.

قطار الحرمين مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي" عن استئناف رحلات قطار الحرمين السريع: أتممنا جميع الاختبارات اللازمة
سبق

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، اليوم، عن استئناف رحلاتها -بمشيئة الله تعالى- يوم الأربعاء المقبل الحادي عشر من ديسمبر الجاري؛ وذلك بعد جاهزيته للتشغيل، ونجاحها في تجهيز محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأشار مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي، إلى أن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين ما بين محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة؛ مؤكدًا جاهزيته للتشغيل، بعد إتمام جميع الاختبارات اللازمة من خلال الرحلات التجريبية، والتحقق من المعايير؛ لضمان التشغيل الآمن؛ على أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة الأسبوع الذي يليه.

وقال الحربي: إن محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة، ستخدم سكان محافظة جدة في الفترة الحالية"؛ مؤكدًا استمرار العمل في محطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها للخدمة.

وأضاف أن محطة قطار المطار تستطيع تسيير رحلةٍ كل 10 دقائق في أوقات الذروة؛ بفضل وجود 6 أرصفة يبلغ طول الرصيف الواحد منها 519 مترًا، وهو قادر على استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكبًا لكل رحلة مزدوجة؛ مما يرفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويًّا، كما أتيح للراغبين في السفر عبر القطار، إمكانية حجز التذاكر من خلال قنوات الحجز المعروفة بما فيها الموقع الإلكتروني وتطبيق الحجوازات.

وتمتد محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم صالتين لدرجة الأعمال وكبار الشخصيات، ويعمل على إدارتها كوادر سعودية مؤهلة ممن تم تدريبهم وفق أحدث معايير الأمن والسلامة العالمية.

يُذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع، سيستمر في تسهيل تجربة المسافرين، ويمكن لهم حجز تذاكر السفر عبر مختلف المحطات، من خلال الموقع الإلكتروني الذي يوفّر عدة طرق لسداد قيمة التذكرة؛ إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة "مدى" البنكية، أو عبر خدمة "سداد" المتاحة في الموقع.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
01:23 PM

"الحربي" عن استئناف رحلات قطار الحرمين السريع: أتممنا جميع الاختبارات اللازمة

مدير عام التشغيل والصيانة أكد استمرار العمل بمحطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، اليوم، عن استئناف رحلاتها -بمشيئة الله تعالى- يوم الأربعاء المقبل الحادي عشر من ديسمبر الجاري؛ وذلك بعد جاهزيته للتشغيل، ونجاحها في تجهيز محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأشار مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي، إلى أن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين ما بين محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة؛ مؤكدًا جاهزيته للتشغيل، بعد إتمام جميع الاختبارات اللازمة من خلال الرحلات التجريبية، والتحقق من المعايير؛ لضمان التشغيل الآمن؛ على أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة الأسبوع الذي يليه.

وقال الحربي: إن محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة، ستخدم سكان محافظة جدة في الفترة الحالية"؛ مؤكدًا استمرار العمل في محطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها للخدمة.

وأضاف أن محطة قطار المطار تستطيع تسيير رحلةٍ كل 10 دقائق في أوقات الذروة؛ بفضل وجود 6 أرصفة يبلغ طول الرصيف الواحد منها 519 مترًا، وهو قادر على استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكبًا لكل رحلة مزدوجة؛ مما يرفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويًّا، كما أتيح للراغبين في السفر عبر القطار، إمكانية حجز التذاكر من خلال قنوات الحجز المعروفة بما فيها الموقع الإلكتروني وتطبيق الحجوازات.

وتمتد محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم صالتين لدرجة الأعمال وكبار الشخصيات، ويعمل على إدارتها كوادر سعودية مؤهلة ممن تم تدريبهم وفق أحدث معايير الأمن والسلامة العالمية.

يُذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع، سيستمر في تسهيل تجربة المسافرين، ويمكن لهم حجز تذاكر السفر عبر مختلف المحطات، من خلال الموقع الإلكتروني الذي يوفّر عدة طرق لسداد قيمة التذكرة؛ إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة "مدى" البنكية، أو عبر خدمة "سداد" المتاحة في الموقع.

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