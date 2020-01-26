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كرسي دراسات المسجد النبوي بالجامعة الإسلامية يقيم ندوة الأربعاء

عن أثر مسجد المدينة المنورة في نشر السنة والسيرة

تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في كرسي دراسات المسجد النبوي الشريف، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء المقبل، في قاعة الملك سعود؛ ندوة بحثية بعنوان: "أثر المسجد النبوي في نشر السنة والسيرة النبوية، برعاية أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز.

وقال مدير الجامعة المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي: إن الجامعة تسعد بتسخير كل إمكاناتها من خلال هذا الكرسي وغيره، خدمةً لمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإسهامًا في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في تقديم كل ما من شأنه تطوير الخدمة المقدمة في المسجد النبوي، وتهيئة سبل الراحة لقاصديه.

وأضاف أن الندوة البحثية تأتي كواحدة من مناشط الكرسي لإثراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمسجد النبوي؛ حيث يقدم من خلالها مجموعة من الباحثين والمتخصصين أبحاثًا قيّمة في هذا الجانب العلمي المهم.

من جانبه أوضح أستاذ كرسي دراسات المسجد النبوي الشريف، الدكتور سليمان بن عبد الله الرومي؛ أن الندوة تتضمن بحوثًا علمية تناقش أربعة محاور هي: مكانة السنة والسيرة النبوية في الإسلام، وأثر المسجد النبوي في نشر السنة والسيرة النبوية عبر التاريخ، وجهود المملكة العربية السعودية في نشر السنة والسيرة النبوية من خلال المسجد النبوي، وتفعيل الوسائل التقنية الحديثة في نشر السنة والسيرة النبوية من خلال المسجد النبوي.

ولفت الدكتور "الرومي" إلى أنه يشارك في الكتابة بهذه المحاور عددٌ من العلماء الأجلّاء والباحثين المتميزين، جاءت أبحاثهم تحمل رؤى وأفكارًا تثري هذا الجانب الهام المتعلق بالمسجد النبوي.

وقدم شكره للقيادة الرشيدة على ما تبذله في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والشكر لأمير منطقة المدينة المنورة على رعايته الكريمة للندوة ونائبه، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومدير الجامعة المكلف، وممول الكرسي الشيخ يوسف بن زين الله العطير، على ما تحظى به مناشط الكرسي من دعم واهتمام ومتابعة في سبيل تحقيق أهدافه ورسالته.

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كرسي دراسات المسجد النبوي الشريف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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كرسي دراسات المسجد النبوي بالجامعة الإسلامية يقيم ندوة الأربعاء
سبق

تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في كرسي دراسات المسجد النبوي الشريف، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء المقبل، في قاعة الملك سعود؛ ندوة بحثية بعنوان: "أثر المسجد النبوي في نشر السنة والسيرة النبوية، برعاية أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز.

وقال مدير الجامعة المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي: إن الجامعة تسعد بتسخير كل إمكاناتها من خلال هذا الكرسي وغيره، خدمةً لمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإسهامًا في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في تقديم كل ما من شأنه تطوير الخدمة المقدمة في المسجد النبوي، وتهيئة سبل الراحة لقاصديه.

وأضاف أن الندوة البحثية تأتي كواحدة من مناشط الكرسي لإثراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمسجد النبوي؛ حيث يقدم من خلالها مجموعة من الباحثين والمتخصصين أبحاثًا قيّمة في هذا الجانب العلمي المهم.

من جانبه أوضح أستاذ كرسي دراسات المسجد النبوي الشريف، الدكتور سليمان بن عبد الله الرومي؛ أن الندوة تتضمن بحوثًا علمية تناقش أربعة محاور هي: مكانة السنة والسيرة النبوية في الإسلام، وأثر المسجد النبوي في نشر السنة والسيرة النبوية عبر التاريخ، وجهود المملكة العربية السعودية في نشر السنة والسيرة النبوية من خلال المسجد النبوي، وتفعيل الوسائل التقنية الحديثة في نشر السنة والسيرة النبوية من خلال المسجد النبوي.

ولفت الدكتور "الرومي" إلى أنه يشارك في الكتابة بهذه المحاور عددٌ من العلماء الأجلّاء والباحثين المتميزين، جاءت أبحاثهم تحمل رؤى وأفكارًا تثري هذا الجانب الهام المتعلق بالمسجد النبوي.

وقدم شكره للقيادة الرشيدة على ما تبذله في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والشكر لأمير منطقة المدينة المنورة على رعايته الكريمة للندوة ونائبه، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومدير الجامعة المكلف، وممول الكرسي الشيخ يوسف بن زين الله العطير، على ما تحظى به مناشط الكرسي من دعم واهتمام ومتابعة في سبيل تحقيق أهدافه ورسالته.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
04:47 PM

كرسي دراسات المسجد النبوي بالجامعة الإسلامية يقيم ندوة الأربعاء

عن أثر مسجد المدينة المنورة في نشر السنة والسيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في كرسي دراسات المسجد النبوي الشريف، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء المقبل، في قاعة الملك سعود؛ ندوة بحثية بعنوان: "أثر المسجد النبوي في نشر السنة والسيرة النبوية، برعاية أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز.

وقال مدير الجامعة المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي: إن الجامعة تسعد بتسخير كل إمكاناتها من خلال هذا الكرسي وغيره، خدمةً لمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإسهامًا في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في تقديم كل ما من شأنه تطوير الخدمة المقدمة في المسجد النبوي، وتهيئة سبل الراحة لقاصديه.

وأضاف أن الندوة البحثية تأتي كواحدة من مناشط الكرسي لإثراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمسجد النبوي؛ حيث يقدم من خلالها مجموعة من الباحثين والمتخصصين أبحاثًا قيّمة في هذا الجانب العلمي المهم.

من جانبه أوضح أستاذ كرسي دراسات المسجد النبوي الشريف، الدكتور سليمان بن عبد الله الرومي؛ أن الندوة تتضمن بحوثًا علمية تناقش أربعة محاور هي: مكانة السنة والسيرة النبوية في الإسلام، وأثر المسجد النبوي في نشر السنة والسيرة النبوية عبر التاريخ، وجهود المملكة العربية السعودية في نشر السنة والسيرة النبوية من خلال المسجد النبوي، وتفعيل الوسائل التقنية الحديثة في نشر السنة والسيرة النبوية من خلال المسجد النبوي.

ولفت الدكتور "الرومي" إلى أنه يشارك في الكتابة بهذه المحاور عددٌ من العلماء الأجلّاء والباحثين المتميزين، جاءت أبحاثهم تحمل رؤى وأفكارًا تثري هذا الجانب الهام المتعلق بالمسجد النبوي.

وقدم شكره للقيادة الرشيدة على ما تبذله في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والشكر لأمير منطقة المدينة المنورة على رعايته الكريمة للندوة ونائبه، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومدير الجامعة المكلف، وممول الكرسي الشيخ يوسف بن زين الله العطير، على ما تحظى به مناشط الكرسي من دعم واهتمام ومتابعة في سبيل تحقيق أهدافه ورسالته.

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