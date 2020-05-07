لا وفيات أو إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين.. وهذه آخر أرقام كوريا الجنوبية

بكين: إجمالي المتعافين 77957 شخصًا وعدد الحالات الخطيرة انخفض إلى 23

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حالات وفيات أو إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ فيما تم تسجيل حالتي إصابة وافدتين من الخارج؛ مما رفع إجمالي المصابين إلى 82885 شخصًا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالتي الإصابة الوافدتين جاءتا بواقع حالة في شنجهاي، والثانية في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين؛ فيما تم أمس الإبلاغ عن حالتين جديدتين مشتبه بهما كلاهما وفد إلى شنجهاي.

وأضافت اللجنة أن 46 شخصًا خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 77957 شخصًا؛ في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة بمقدار 3 إلى 23 حالة.

ووفق "رويترز" تابعت اللجنة أن 6537 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين، لا يزالون تحت الملاحظة الطبية، كما تم تسجيل 6 حالات جديدة دون أعراض أمس.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1040 حالة إصابة مؤكدة؛ بما في ذلك أربع حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و439 حالة في مقاطعة تايوان بما في ذلك ست حالات وفاة؛ فيما خرج 932 مريضًا في هونج كونج، و40 في ماكاو، و339 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

وفي "سيول" سجلت كوريا الجنوبية، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ مسجلة بذلك أقل من 5 حالات إصابة لليوم الثالث على التوالي؛ إلا أنها اكتشفت حالة جديدة لانتقال العدوى داخليًّا بعد 4 أيام من عدم تسجيل أي حالة لإصابة خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس، ارتفع لـ4 حالات مقارنة مع اليوم السابق له؛ لتصل حصيلة الإصابات إلى 10 آلاف و810 حالات.

وأشارت إلى أنه بذلك ظل عدد حالات الإصابة الجديدة أقل من 20 حالة لليوم الـ20 على التوالي منذ يوم 18 أبريل الماضي عندما بلغ 18 حالة.. ومن بين الإصابات الجديدة الأربع، جاءت حالة واحدة من انتقال العدوى داخليًّا في إقليم (كيونجكي) وبقية الحالات الثلاث هي واردة؛ حيث اكتشفت حالة واحدة أثناء إجراءات الحجر الصحي، وحالة واحدة في كل من (داجيون وإقليم تشونج تشيونج) أثناء العزل الذاتي المنزلي.