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أستراليا: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 103 حالات

إجمالي الإصابات وصل إلى 7133

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، وفاة رجل يبلغ من العمر 30 عاماً في وسط ولاية كوينزلاند؛ ليكون بذلك أصغر شخص يتوفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في أستراليا من جرّاء الفيروس إلى 103 حالات.

فيما وصل إجمالي عدد الإصابات على مستوى أستراليا إلى 7133 إصابة تعافى منها 6553 شخصاً، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً بـ 3092 حالة إصابة.

فيروس كورونا الجديد

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أستراليا: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 103 حالات
سبق

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، وفاة رجل يبلغ من العمر 30 عاماً في وسط ولاية كوينزلاند؛ ليكون بذلك أصغر شخص يتوفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في أستراليا من جرّاء الفيروس إلى 103 حالات.

فيما وصل إجمالي عدد الإصابات على مستوى أستراليا إلى 7133 إصابة تعافى منها 6553 شخصاً، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً بـ 3092 حالة إصابة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:23 AM

أستراليا: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 103 حالات

إجمالي الإصابات وصل إلى 7133

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، وفاة رجل يبلغ من العمر 30 عاماً في وسط ولاية كوينزلاند؛ ليكون بذلك أصغر شخص يتوفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في أستراليا من جرّاء الفيروس إلى 103 حالات.

فيما وصل إجمالي عدد الإصابات على مستوى أستراليا إلى 7133 إصابة تعافى منها 6553 شخصاً، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً بـ 3092 حالة إصابة.

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