عبر رسالة نصية.. "عبدالعزيز بن سعود بن نايف" يهنئ منسوبي الداخلية بالعيد

هنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، منسوبي الوزارة برسالة نصية قال فيها:

"إخواني منسوبي وزارة الداخلية، يسرني تهنئتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".