هنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، منسوبي الوزارة برسالة نصية قال فيها:
"إخواني منسوبي وزارة الداخلية، يسرني تهنئتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".
عبر رسالة نصية.. "عبدالعزيز بن سعود بن نايف" يهنئ منسوبي الداخلية بالعيد
هنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، منسوبي الوزارة برسالة نصية قال فيها:
"إخواني منسوبي وزارة الداخلية، يسرني تهنئتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".
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عبر رسالة نصية.. "عبدالعزيز بن سعود بن نايف" يهنئ منسوبي الداخلية بالعيدعبدالله البرقاوي سبق 2019-06-04
هنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، منسوبي الوزارة برسالة نصية قال فيها:
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
01:18 PM
عبر رسالة نصية.. "عبدالعزيز بن سعود بن نايف" يهنئ منسوبي الداخلية بالعيد
هنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، منسوبي الوزارة برسالة نصية قال فيها:
"إخواني منسوبي وزارة الداخلية، يسرني تهنئتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".
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