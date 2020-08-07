النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرئاسي الليبي" يمدد حظر التجول للحد من "كورونا"

استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات

مدّد المجلس الرئاسي الليبي حظر التجول لمدة عشرة أيام في ليبيا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المجلس أن تطبيق قرار الحظر يبدأ اليوم من الساعة التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحًا، على أن يكون حظرًا كاملًا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت.
وتقرر منع التجمعات الكبيرة في المرافق العامة، مع استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات الضرورية من القرار.

ليبيا حظر التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الرئاسي الليبي" يمدد حظر التجول للحد من "كورونا"
سبق

مدّد المجلس الرئاسي الليبي حظر التجول لمدة عشرة أيام في ليبيا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المجلس أن تطبيق قرار الحظر يبدأ اليوم من الساعة التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحًا، على أن يكون حظرًا كاملًا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت.
وتقرر منع التجمعات الكبيرة في المرافق العامة، مع استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات الضرورية من القرار.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:22 PM

"الرئاسي الليبي" يمدد حظر التجول للحد من "كورونا"

استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
184

مدّد المجلس الرئاسي الليبي حظر التجول لمدة عشرة أيام في ليبيا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المجلس أن تطبيق قرار الحظر يبدأ اليوم من الساعة التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحًا، على أن يكون حظرًا كاملًا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت.
وتقرر منع التجمعات الكبيرة في المرافق العامة، مع استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات الضرورية من القرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,713
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,954
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,448

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة