أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 45 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 220 عنصراً. كما أعلن "التحالف" تنفيذ 19 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في البيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرًا.

"التحالف": تدمير 30 آلية عسكرية ومقتل 280 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-16 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 45 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 220 عنصراً.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 19 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في البيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرًا.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 04:25 PM

اخر تعديل 16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 10:20 PM

"التحالف": تدمير 30 آلية عسكرية ومقتل 280 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء تنفيذ 64 استهدافًا خلال الـ 24 ساعة الماضية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 45 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 220 عنصراً.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 19 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في البيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرًا.