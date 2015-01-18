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سعود بن نايف يستقبل الفائز بجائزة أفضل لاعب بالعالم للرياضات الإلكترونية

"الدوسري" يشيد بدعم أمير الشرقية ومساندته حتى تحقق هذا الإنجاز

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، اللاعب مساعد بن سعود الدوسري، بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب بالعالم للرياضات الإلكترونية للمرة الثانية.
وأشاد أمير المنطقة بما حققه اللاعب من إنجاز، ورفع اسم المملكة عاليًا في الرياضات الإلكترونية.
من جانبه، نوَّه الدوسري بدعم أمير الشرقية ومساندته حتى تحقق هذا الإنجاز الذي سُجل باسم المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سعود بن نايف يستقبل الفائز بجائزة أفضل لاعب بالعالم للرياضات الإلكترونية
سبق

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، اللاعب مساعد بن سعود الدوسري، بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب بالعالم للرياضات الإلكترونية للمرة الثانية.
وأشاد أمير المنطقة بما حققه اللاعب من إنجاز، ورفع اسم المملكة عاليًا في الرياضات الإلكترونية.
من جانبه، نوَّه الدوسري بدعم أمير الشرقية ومساندته حتى تحقق هذا الإنجاز الذي سُجل باسم المملكة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
02:28 PM

سعود بن نايف يستقبل الفائز بجائزة أفضل لاعب بالعالم للرياضات الإلكترونية

"الدوسري" يشيد بدعم أمير الشرقية ومساندته حتى تحقق هذا الإنجاز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، اللاعب مساعد بن سعود الدوسري، بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب بالعالم للرياضات الإلكترونية للمرة الثانية.
وأشاد أمير المنطقة بما حققه اللاعب من إنجاز، ورفع اسم المملكة عاليًا في الرياضات الإلكترونية.
من جانبه، نوَّه الدوسري بدعم أمير الشرقية ومساندته حتى تحقق هذا الإنجاز الذي سُجل باسم المملكة.

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