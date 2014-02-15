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"المزيني العقارية" تعلن البدء بتسليم مستفيدي "بوابة الشرق"

‫أكثر من ٢١٠٠ أسرة بدأت استلام فللها السكنية بعد اكتمال كل الخدمات

أعلنت شركة المزيني العقارية عن البدء بتسليم ٢١٢٩ مستفيدًا من مشروع بوابة الشرق التابع لبرنامج "سكني"، وحداتهم السكنية بعد اكتمال كل الخدمات الرئيسية بالمشروع؛ حيث أعلنت إدارة المشروع في وقت سابق لعملائها عن تحديد تاريخ اليوم (15 فبراير) موعدًا نهائيًّا للتسليم.

وقامت الشركة بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لتهنئتهم وإخطارهم ببدء عملية التسليم النهائي، كما خصصت رابطًا إلكترونيًّا خاصًّا لحجز موعد التسليم؛ لضمان سير عملية تسليم الوحدات بشكل مرن ومنعًا للتجمعات حرصًا على سلامة الجميع.

ويقع مشروع بوابة الشرق على مساحة تتجاوز 6.5 ملايين متر مربع؛ حيث يتضمن 7321 منتجًا سكنيًّا ما بين وحدات سكنية وأراضٍ مطورة؛ حيث تبلغ مساحة كل فيلا سكنية 300 متر مربع.

وتعتبر "بوابة الشرق" باكورة المشاريع الرائدة التي تعكس أهداف الشراكة بين القطاع الخاص وبرنامج "سكني"؛ بحيث يوفر المشروع الحلول الملائمة للإسكان بما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية مستدامة تنعم بالرفاهية والبيئة الآمنة للسكان، ويطرح حلولًا هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض.

ويمتاز مشروع "بوابة الشرق" بتكامل البنية التحتية؛ حيث يتضمن شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء الاتصالات، بالإضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة ر والإنارة والألياف البصرية.

وتحرص شركة المزيني العقارية من خلال مشاريعها على مواكبة رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تحقيق تطلعات برنامج الإسكان، من خلال العمل على رفع نسب التملك لدى المواطنين لتصل إلى 70% بحلول 2030م.

شركة المزيني العقارية مشروع بوابة الشرق سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المزيني العقارية" تعلن البدء بتسليم مستفيدي "بوابة الشرق"
سبق

أعلنت شركة المزيني العقارية عن البدء بتسليم ٢١٢٩ مستفيدًا من مشروع بوابة الشرق التابع لبرنامج "سكني"، وحداتهم السكنية بعد اكتمال كل الخدمات الرئيسية بالمشروع؛ حيث أعلنت إدارة المشروع في وقت سابق لعملائها عن تحديد تاريخ اليوم (15 فبراير) موعدًا نهائيًّا للتسليم.

وقامت الشركة بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لتهنئتهم وإخطارهم ببدء عملية التسليم النهائي، كما خصصت رابطًا إلكترونيًّا خاصًّا لحجز موعد التسليم؛ لضمان سير عملية تسليم الوحدات بشكل مرن ومنعًا للتجمعات حرصًا على سلامة الجميع.

ويقع مشروع بوابة الشرق على مساحة تتجاوز 6.5 ملايين متر مربع؛ حيث يتضمن 7321 منتجًا سكنيًّا ما بين وحدات سكنية وأراضٍ مطورة؛ حيث تبلغ مساحة كل فيلا سكنية 300 متر مربع.

وتعتبر "بوابة الشرق" باكورة المشاريع الرائدة التي تعكس أهداف الشراكة بين القطاع الخاص وبرنامج "سكني"؛ بحيث يوفر المشروع الحلول الملائمة للإسكان بما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية مستدامة تنعم بالرفاهية والبيئة الآمنة للسكان، ويطرح حلولًا هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض.

ويمتاز مشروع "بوابة الشرق" بتكامل البنية التحتية؛ حيث يتضمن شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء الاتصالات، بالإضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة ر والإنارة والألياف البصرية.

وتحرص شركة المزيني العقارية من خلال مشاريعها على مواكبة رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تحقيق تطلعات برنامج الإسكان، من خلال العمل على رفع نسب التملك لدى المواطنين لتصل إلى 70% بحلول 2030م.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
12:37 PM

"المزيني العقارية" تعلن البدء بتسليم مستفيدي "بوابة الشرق"

‫أكثر من ٢١٠٠ أسرة بدأت استلام فللها السكنية بعد اكتمال كل الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة المزيني العقارية عن البدء بتسليم ٢١٢٩ مستفيدًا من مشروع بوابة الشرق التابع لبرنامج "سكني"، وحداتهم السكنية بعد اكتمال كل الخدمات الرئيسية بالمشروع؛ حيث أعلنت إدارة المشروع في وقت سابق لعملائها عن تحديد تاريخ اليوم (15 فبراير) موعدًا نهائيًّا للتسليم.

وقامت الشركة بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لتهنئتهم وإخطارهم ببدء عملية التسليم النهائي، كما خصصت رابطًا إلكترونيًّا خاصًّا لحجز موعد التسليم؛ لضمان سير عملية تسليم الوحدات بشكل مرن ومنعًا للتجمعات حرصًا على سلامة الجميع.

ويقع مشروع بوابة الشرق على مساحة تتجاوز 6.5 ملايين متر مربع؛ حيث يتضمن 7321 منتجًا سكنيًّا ما بين وحدات سكنية وأراضٍ مطورة؛ حيث تبلغ مساحة كل فيلا سكنية 300 متر مربع.

وتعتبر "بوابة الشرق" باكورة المشاريع الرائدة التي تعكس أهداف الشراكة بين القطاع الخاص وبرنامج "سكني"؛ بحيث يوفر المشروع الحلول الملائمة للإسكان بما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية مستدامة تنعم بالرفاهية والبيئة الآمنة للسكان، ويطرح حلولًا هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض.

ويمتاز مشروع "بوابة الشرق" بتكامل البنية التحتية؛ حيث يتضمن شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء الاتصالات، بالإضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة ر والإنارة والألياف البصرية.

وتحرص شركة المزيني العقارية من خلال مشاريعها على مواكبة رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تحقيق تطلعات برنامج الإسكان، من خلال العمل على رفع نسب التملك لدى المواطنين لتصل إلى 70% بحلول 2030م.

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