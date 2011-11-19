شاهد.. نائب وزير الصحة يفتتح معرض الصيدلة والمختبرات الطبية

شهد اليوم الأول حضور 5 آلاف زائر

افتتح نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع، اليوم الاثنين؛ فعاليات المعرض السعودي الدولي للصيدلة والمختبرات الطبية، الذي تنظمه العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون الأكاديمي مع جمعيتَي الصيدلة والمختبرات الطبية.

وتجول "الضويلع" بين أجنحة المعرض، واطلع على الأجهزة والمستلزمات الطبية المعروضة، وأهم الخدمات المقدمة من الجهات المشاركة، وبحضور من وكلاء وزارتَي الصحة والتعليم، ورؤساء جمعيات علمية، كما استمع إلى شرح واف من المسؤولين والمنظمين للمؤتمرين.

وقال رئيس الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية، البروفسور خالد الحربي: إن مؤتمر الجمعية يركز على رفع مستوى مهنة المختبرات الطبية، بمشاركة 35 متحدثًا من جميع القطاعات الصحية، ويتخلل المؤتمر ورش عمل وعرض بحوث علمية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الصيدلة الدكتور عبدالله الزهراني: إن عدد الحضور والمسجلين من الطلاب والصيادلة والأطباء فاق التوقعات، مشيرًا إلى أن مؤتمر الصيدلة ينظم ثلاث جلسات علمية.

وشهد اليوم الأول حضور أكثر من خمسة آلاف زائر من المهتمين والمتخصصين في القطاع الصحي، وطلاب وطالبات الكليات الطبية والمعاهد الصحية الحكومية والخاصة.

يذكر أن المعرض يستقبل زواره لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الاثنين، ويتوقع المنظمون زيادة الإقبال على زيارة المعرض نظرًا لحجم المشاركة الدولية والمحلية.