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الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته في معسكر الرياض .. استعدادًا لغرب آسيا

دشّن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا ،اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، والذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتطبيقهم لتمرين الاستحواذ على الكرة، أعقبه تمارين مصغّرة، لتختتم الحصة بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مرانًا في النواحي الهجومية، في حين طبّقت المجموعة الأخرى مرانًا على النواحي الدفاعية.

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الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته في معسكر الرياض .. استعدادًا لغرب آسيا
سبق

دشّن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا ،اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، والذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتطبيقهم لتمرين الاستحواذ على الكرة، أعقبه تمارين مصغّرة، لتختتم الحصة بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مرانًا في النواحي الهجومية، في حين طبّقت المجموعة الأخرى مرانًا على النواحي الدفاعية.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
10:47 PM

الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته في معسكر الرياض .. استعدادًا لغرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا ،اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، والذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتطبيقهم لتمرين الاستحواذ على الكرة، أعقبه تمارين مصغّرة، لتختتم الحصة بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مرانًا في النواحي الهجومية، في حين طبّقت المجموعة الأخرى مرانًا على النواحي الدفاعية.

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