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غيوم تظهر و"باردة" تنكسر .. "الحصيني": انخفاض للحرارة من اليوم بهذه المناطق

فيما توقّع أمطاراً على شمال الشرقية ووسط وشمال وغرب المملكة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً في درجات الحرارة من اليوم على مناطق عدة.

وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "متوقع انخفاض في الحرارة من اليوم الإثنين على الشمالية وتبوك والجوف وحائل".

وأضاف: "متوقع أن تكون الحرارة مثل أمس بسب انكسار الرياح الباردة قبل وصولها إليها في القصيم والرياض والشرقية والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، تظهر بعض الغيوم العالية والمتوسطة، ومتوقع أمطار على شمال الشرقية ووسط وشمال وغرب المملكة، بإذن الله.

حالة الطقس الأرصاد أمطار انخافض درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غيوم تظهر و"باردة" تنكسر .. "الحصيني": انخفاض للحرارة من اليوم بهذه المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً في درجات الحرارة من اليوم على مناطق عدة.

وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "متوقع انخفاض في الحرارة من اليوم الإثنين على الشمالية وتبوك والجوف وحائل".

وأضاف: "متوقع أن تكون الحرارة مثل أمس بسب انكسار الرياح الباردة قبل وصولها إليها في القصيم والرياض والشرقية والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، تظهر بعض الغيوم العالية والمتوسطة، ومتوقع أمطار على شمال الشرقية ووسط وشمال وغرب المملكة، بإذن الله.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:50 AM

غيوم تظهر و"باردة" تنكسر .. "الحصيني": انخفاض للحرارة من اليوم بهذه المناطق

فيما توقّع أمطاراً على شمال الشرقية ووسط وشمال وغرب المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً في درجات الحرارة من اليوم على مناطق عدة.

وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "متوقع انخفاض في الحرارة من اليوم الإثنين على الشمالية وتبوك والجوف وحائل".

وأضاف: "متوقع أن تكون الحرارة مثل أمس بسب انكسار الرياح الباردة قبل وصولها إليها في القصيم والرياض والشرقية والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، تظهر بعض الغيوم العالية والمتوسطة، ومتوقع أمطار على شمال الشرقية ووسط وشمال وغرب المملكة، بإذن الله.

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