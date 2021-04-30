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سفير السعودية لدى النيجر يلتقي وزير التوظيف والضمان الاجتماعي النيجري

استعرضا أوجه التعاون وسبل تعزيزه في كافة المجالات

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، اليوم، بوزير التوظيف والضمان الاجتماعي في جمهورية النيجر إبراهيم بوكاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

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سفير السعودية لدى النيجر يلتقي وزير التوظيف والضمان الاجتماعي النيجري
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، اليوم، بوزير التوظيف والضمان الاجتماعي في جمهورية النيجر إبراهيم بوكاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
07:11 PM

سفير السعودية لدى النيجر يلتقي وزير التوظيف والضمان الاجتماعي النيجري

استعرضا أوجه التعاون وسبل تعزيزه في كافة المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيامي
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، اليوم، بوزير التوظيف والضمان الاجتماعي في جمهورية النيجر إبراهيم بوكاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

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