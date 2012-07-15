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بعملية التفاف ناجحة.. دحر الحوثيين عن مواقع في الجوف وأسر 3 متمردين

سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا

حرر الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، عدة مواقع إستراتيجية في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي؛ أن قوات الجيش حررت جبال رأس التمساح وجبال السواد، في جبهة السليلة بمديرية خب والشعف، عقب عملية التفاف نفذتها على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح "العكيمي" أن العملية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.

وبيَّن أركان حرب محور الجوف أن قوات الجيش أسرت ثلاثة من عناصر الميليشيا، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعملية التفاف ناجحة.. دحر الحوثيين عن مواقع في الجوف وأسر 3 متمردين
سبق

حرر الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، عدة مواقع إستراتيجية في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي؛ أن قوات الجيش حررت جبال رأس التمساح وجبال السواد، في جبهة السليلة بمديرية خب والشعف، عقب عملية التفاف نفذتها على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح "العكيمي" أن العملية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.

وبيَّن أركان حرب محور الجوف أن قوات الجيش أسرت ثلاثة من عناصر الميليشيا، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
10:22 PM

بعملية التفاف ناجحة.. دحر الحوثيين عن مواقع في الجوف وأسر 3 متمردين

سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حرر الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، عدة مواقع إستراتيجية في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي؛ أن قوات الجيش حررت جبال رأس التمساح وجبال السواد، في جبهة السليلة بمديرية خب والشعف، عقب عملية التفاف نفذتها على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح "العكيمي" أن العملية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.

وبيَّن أركان حرب محور الجوف أن قوات الجيش أسرت ثلاثة من عناصر الميليشيا، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

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