أمن الطرق يحذّر قائدي السيارات من رياح وأتربة وغبار بجازان

نبّه أمن الطرق مستخدمي المسارات بمنطقة جازان من رياحٍ نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وحذّر الحساب الرسمي لأمن الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
نبّه أمن الطرق مستخدمي المسارات بمنطقة جازان من رياحٍ نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وحذّر الحساب الرسمي لأمن الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
نبّه أمن الطرق مستخدمي المسارات بمنطقة جازان من رياحٍ نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وحذّر الحساب الرسمي لأمن الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
نبّه أمن الطرق مستخدمي المسارات بمنطقة جازان من رياحٍ نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وحذّر الحساب الرسمي لأمن الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.