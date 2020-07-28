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"البسامي": إغلاق طريق الطائف.. وهذه بدائل الوصول إلى الهدا

دعا الجميع إلى ضرورة الابتعاد عن محيط المشاعر المقدسة

كشف مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، عن الخطة المرورية للقادمين من وإلى الطائف عن طريق "الهدا" دون المرور بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وقال "البسامي" لـ"سبق": العابرون من الطائف نزولاً بإمكانهم سلك طريق الخواجة "طريق غير المسلمين"، فيما سيتم تحويل المسافرين من مكة إلى الطائف عن طريق الحسينية ثم طريق غير المسلمين وصولاً للكر.

وكان "البسامي"، قد أعلن عن الخطة المرورية المنفذة بدءًا من منتصف الليلة، حيث سيغلق طريق الملك فيصل يليه إغلاق طريق الطائف اعتبارًا من الساعة 3 عصرًا.
وأهاب بالجميع مراعاة الإجراءات، وأن يكونوا عونًا لرجال الأمن في الابتعاد عن محيط المشاعر المقدسة، مؤكدًا تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن وعقد اللقاءات اليومية مع وزارتي الحج والعمرة والصحة لتذليل كل الصعوبات لخدمة وراحة الحجاج.

اللواء محمد البسامي إغلاق طريق الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البسامي": إغلاق طريق الطائف.. وهذه بدائل الوصول إلى الهدا
سبق

كشف مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، عن الخطة المرورية للقادمين من وإلى الطائف عن طريق "الهدا" دون المرور بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وقال "البسامي" لـ"سبق": العابرون من الطائف نزولاً بإمكانهم سلك طريق الخواجة "طريق غير المسلمين"، فيما سيتم تحويل المسافرين من مكة إلى الطائف عن طريق الحسينية ثم طريق غير المسلمين وصولاً للكر.

وكان "البسامي"، قد أعلن عن الخطة المرورية المنفذة بدءًا من منتصف الليلة، حيث سيغلق طريق الملك فيصل يليه إغلاق طريق الطائف اعتبارًا من الساعة 3 عصرًا.
وأهاب بالجميع مراعاة الإجراءات، وأن يكونوا عونًا لرجال الأمن في الابتعاد عن محيط المشاعر المقدسة، مؤكدًا تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن وعقد اللقاءات اليومية مع وزارتي الحج والعمرة والصحة لتذليل كل الصعوبات لخدمة وراحة الحجاج.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
02:12 PM

"البسامي": إغلاق طريق الطائف.. وهذه بدائل الوصول إلى الهدا

دعا الجميع إلى ضرورة الابتعاد عن محيط المشاعر المقدسة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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13,792

كشف مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، عن الخطة المرورية للقادمين من وإلى الطائف عن طريق "الهدا" دون المرور بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وقال "البسامي" لـ"سبق": العابرون من الطائف نزولاً بإمكانهم سلك طريق الخواجة "طريق غير المسلمين"، فيما سيتم تحويل المسافرين من مكة إلى الطائف عن طريق الحسينية ثم طريق غير المسلمين وصولاً للكر.

وكان "البسامي"، قد أعلن عن الخطة المرورية المنفذة بدءًا من منتصف الليلة، حيث سيغلق طريق الملك فيصل يليه إغلاق طريق الطائف اعتبارًا من الساعة 3 عصرًا.
وأهاب بالجميع مراعاة الإجراءات، وأن يكونوا عونًا لرجال الأمن في الابتعاد عن محيط المشاعر المقدسة، مؤكدًا تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن وعقد اللقاءات اليومية مع وزارتي الحج والعمرة والصحة لتذليل كل الصعوبات لخدمة وراحة الحجاج.

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