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أمير تبوك يستقبل وفداً من القضاة والحكوميين والعسكريين والمواطنين

قدّموا التهنئة له على عودته من رحلته العلاجية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، في ديوان الإمارة، وفداً من رؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل وموظفي الإمارة وقادة القطاعات العسكرية ومديرين الإدارات الحكومية والمواطنين.

وهنأ الوفد لأمير فهد بن سلطان، على عودته من رحلته العلاجية، وشكر أمير تبوك، الجميع على مشاعرهم الصادقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

أمير تبوك

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أمير تبوك يستقبل وفداً من القضاة والحكوميين والعسكريين والمواطنين
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، في ديوان الإمارة، وفداً من رؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل وموظفي الإمارة وقادة القطاعات العسكرية ومديرين الإدارات الحكومية والمواطنين.

وهنأ الوفد لأمير فهد بن سلطان، على عودته من رحلته العلاجية، وشكر أمير تبوك، الجميع على مشاعرهم الصادقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
07:43 PM

أمير تبوك يستقبل وفداً من القضاة والحكوميين والعسكريين والمواطنين

قدّموا التهنئة له على عودته من رحلته العلاجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، في ديوان الإمارة، وفداً من رؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل وموظفي الإمارة وقادة القطاعات العسكرية ومديرين الإدارات الحكومية والمواطنين.

وهنأ الوفد لأمير فهد بن سلطان، على عودته من رحلته العلاجية، وشكر أمير تبوك، الجميع على مشاعرهم الصادقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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