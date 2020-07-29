"شرائع مكة".. إغلاق 3 مراكز لخدمات صيانة السيارات

لوجود مخالفات تشغيلية لنشاط البناشر وورش المركبات

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ثلاثة مراكز لخدمات صيانة السيارات بطريق الملك فيصل، وذلك لوجود مخالفات تشغيلية لنشاط البناشر وورش السيارات.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، حرص البلدية على متابعة ومراقبة مراكز الخدمات ضمن نطاق البلدية والتأكد من استيفائها للاشتراطات المطلوبة وإشعارها مسبقًا لمعالجة الملاحظات المرصودة عليها.

وأشار "العصيمي" إلى إغلاق مطعمين مخالفين للوجبات السريعة وذلك لتشغيل العمالة دون توفر شهادات صحية، إضافةً إلى إشعار عددٍ من المحال المخالفة لمعالجة الملاحظات المرصودة، مشددًا على ضرورة التزام المنشآت والمراكز التجارية بالإجراءات الصحية المُتَّبعة وتوفير غذاء صحي آمن، مشيدًا بجهود الفرق الرقابية المشاركة من البلدية.