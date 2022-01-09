خوف "مطاعم الوجبات السريعة" يترسخ.. "البطاطس" تُواعد العالم بأزمة!

سلسلة التوريدات والثلوج يؤخران الشحنات مع ارتفاع الطلب بعد "كورونا"

يقترب العالم من دخول أزمة جديدة تُعرف باسم "أزمة البطاطس"؛ حيث تُواجه الكثيرُ من الدول نقصًا متزايدًا في منتوج البطاطس؛ وذلك على خلفية آثار فيروس كورونا "كوفيد-19" التي أدت إلى الإغلاق بشكل كامل في عام 2020، وبروز أزمة الزراعة، وتوقف سلسلة التوريد عالميًّا.. ولم تتعافَ بشكل كامل بعد فتح الاقتصادات.

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند، من أكبر منتجي البطاطس على مستوى العالم، وتخلصت أمريكا في عام 2020 من مئات الأطنان منها لانخفاض الطلب عالميًّا.. وبدأت آثار الأزمة تظهر في العديد من الدول المستوردة للبطاطس الأمريكية منها اليابان وكينيا؛ في حين انخفضت زراعته في بقية الدولة.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في البطاطس حول العالم بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وجنوب إفريقيا وكينيا في الوقت الحالي، وبدأت تظهر في دول أوروبية أخرى تستهلك البطاطس بشكل كبير.

وحذّر كبار مصنّعي رقائق البطاطس في جنوب إفريقيا مؤخرًا، لأن النقص الكبير في البطاطس بدأ منذ العام الماضي بسبب البرد الشديد والأمطار الغزيرة التي أدت إلى انخفاض المحاصيل المحلية، بالإضافة إلى نقص المصادر العالمية.

ولم تخفِ الكثيرُ من مطاعم الوجبات السريعة في أمريكا وأوروبا، قُرب نفاد الكميات المخزّنة لديها؛ مشيرة إلى أنها أزمة حقيقة لقلة المعروض في السوق وارتفاع سعره في الأيام الماضية.

وأعلنت عدة مطاعم للوجبات السريعة العالمية عن البحث عن مصادر جديدة لاستيراد البطاطس لحل الأزمة؛ إلا أن سلسلة التوريدات وتساقط الثلوج يؤديان إلى تأخير الشحنات.