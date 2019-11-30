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"إنسان الأفلاج" تودع 261 ألفاً في حسابات 871 أسرة من مستفيديها

غذّت به بطاقات الصرف عن شهر ديسمبر تخفيفاً من عناء أيتام ومحتاجين

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 261200 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 871 أسرة لشهر ديسمبر من العام المالي الحالي (2019)، لتغذية بطاقات الصرف الإلكتروني لدى مستفيديها، سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات الأسرية آلياً حفظاً لكرامة المستفيدين، والتخفيف من عناء الأيتام، وتوفير الجهد والوقت، من خلال انتظام الجمعية بإيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر.

إنسان الأفلاج

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"إنسان الأفلاج" تودع 261 ألفاً في حسابات 871 أسرة من مستفيديها
سبق

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 261200 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 871 أسرة لشهر ديسمبر من العام المالي الحالي (2019)، لتغذية بطاقات الصرف الإلكتروني لدى مستفيديها، سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات الأسرية آلياً حفظاً لكرامة المستفيدين، والتخفيف من عناء الأيتام، وتوفير الجهد والوقت، من خلال انتظام الجمعية بإيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:49 AM

"إنسان الأفلاج" تودع 261 ألفاً في حسابات 871 أسرة من مستفيديها

غذّت به بطاقات الصرف عن شهر ديسمبر تخفيفاً من عناء أيتام ومحتاجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 261200 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 871 أسرة لشهر ديسمبر من العام المالي الحالي (2019)، لتغذية بطاقات الصرف الإلكتروني لدى مستفيديها، سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات الأسرية آلياً حفظاً لكرامة المستفيدين، والتخفيف من عناء الأيتام، وتوفير الجهد والوقت، من خلال انتظام الجمعية بإيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر.

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