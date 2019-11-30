يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 871 أسرة لشهر ديسمبر من العام المالي الحالي (2019)، لتغذية بطاقات الصرف الإلكتروني لدى مستفيديها، سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات الأسرية آلياً حفظاً لكرامة المستفيدين، والتخفيف من عناء الأيتام، وتوفير الجهد والوقت، من خلال انتظام الجمعية بإيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر.

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 261200 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

"إنسان الأفلاج" تودع 261 ألفاً في حسابات 871 أسرة من مستفيديها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-30 أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 261200 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية. يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 871 أسرة لشهر ديسمبر من العام المالي الحالي (2019)، لتغذية بطاقات الصرف الإلكتروني لدى مستفيديها، سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات الأسرية آلياً حفظاً لكرامة المستفيدين، والتخفيف من عناء الأيتام، وتوفير الجهد والوقت، من خلال انتظام الجمعية بإيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441 11:49 AM

"إنسان الأفلاج" تودع 261 ألفاً في حسابات 871 أسرة من مستفيديها غذّت به بطاقات الصرف عن شهر ديسمبر تخفيفاً من عناء أيتام ومحتاجين





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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 261200 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 871 أسرة لشهر ديسمبر من العام المالي الحالي (2019)، لتغذية بطاقات الصرف الإلكتروني لدى مستفيديها، سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات الأسرية آلياً حفظاً لكرامة المستفيدين، والتخفيف من عناء الأيتام، وتوفير الجهد والوقت، من خلال انتظام الجمعية بإيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر.